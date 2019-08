Joj potvrdila nasadenie noviniek. Delukse odštartuje s dvoma časťami

23.08.2019, 16:46 | reb | © 2019 News and Media Holding

Televízia Joj potvrdila dátum štartu viacerých programov vrátane nového seriálu Delukse aj politickej diskusnej relácie Na hrane. V jesennej programovej štruktúre pokračuje po lete aj šou Česko Slovensko má talent, ktorú zaradí okrem soboty aj cez týždeň.

Joj zaradí viaceré novinky na začiatku nového mesiaca. V pondelok 3. septembra bude mať v prime-time o 20:35 na pláne šou Inkognito, ktorej premiérové časti prinesie v rovnakom čase aj štvrtky.

Hlavný vysielací čas v utorok bude patriť novej sérii Česko Slovensko má talent, rovnako ako soboty. Cez víkend po bude po Talente nadväzovať premiéra zoznamovacej šou Take me out od 22:10, ktorú bude opäť uvádzať dvojica Milan Junior Zimnýkoval a Jakub Prachař.

Utorky má tento priestor na pláne nové časti sitkomu Ministri so štartom 3. septembra. O deň neskôr nasadí v prime-time dvojdielnu porciu nového sitkomu Delukse, pričom od nasledujúceho týždňa už prinesie po jednej epizóde.

V stredu 11. septembra bude totiž nasledovať talkšou s herečkou a moderátorkou Lujzou Garajovou Schramekovou so začiatkom o 21:35.

Práve na stredu 4. septembra avizovala RTVS nasadenie novej cestovateľskej šou S úsmevom po Slovensku na Jednotke. Aktuálne ju už promuje v plánoch o deň skôr, vo štvrtok namiesto toho odvysiela spaghetti western Za hrsť dolárov.

V stredy by v tomto slote malo S úsmevom po Slovensku proti sebe Extrémne premeny na Markíze a Delukse na Joj. V stredu tak pôjde proti jojkárskej talentovej šou a markizáckym Sestričkám.

Počas druhého septembrového týždňa nasadí Joj vo štvrtok 9. septembra po Inkognite novú politickú diskusiu Na hrane, vysielať sa bude naživo so začiatkom o 21:50. V rovnaký deň bude nasledovať premiérová časť relácia Sedem o 22:20.