Joj neuspela so žalobou. Súd potvrdil vysokú pokutu za V siedmom nebi

30.05.2019, 13:56 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Televízia Joj neuspela na súde so žalobou, ktorou sa bránila voči sankcii licenčnej rady za odvysielanie relácie V siedmom nebi. Regulátor ešte v roku 2016 rozhodol o pokute 15-tisíc eur za to, že televízia zasiahla do dôstojnosti detí – maloletých sestier z mediálne známeho prípadu.