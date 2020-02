Joj má platiť tisíce za rovnaký film, vysokú pokutu dostala aj Markíza

12.02.2020, 15:02 | pol | © 2020 News and Media Holding

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) opäť udeľovala vysoké pokuty komerčným televíziám. Joj má platiť dovedna 17-tisíc eur za odvysielaný film a seriál, Markíza doplatila na nesprávne vekové označenie snímky Nezastaviteľný.

Licenčná rada na stredajšom zasadnutí schválila odňatie licencie regionálnemu Rádiu Šport. To pred časom oznámilo, že z ekonomických dôvodov končí s vysielaním.

Okrem toho riešil regulátor viaceré porušenia zákona na strane televízie. Najvyššiu pokutu 24-tisíc eur udelil televízia Joj.

Držiteľ licencie na jej vysielanie, spoločnosť Mac TV, má platiť za to, že vlani 29. júna o 20:10 vysielal na stanici Plus film Niečo na tej Mary je. Označený bol ako nevhodný pre divákov do 12 rokov.

Podľa RVR bola namieste „pätnástka“ v krúžku, pretože obsahoval vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie.

Pokuta pre Joj je taká vysoká preto, že za rovnaký film už televízia finančnú sankciu dostala. Na Joj išla romantická komédia aj vlani 2. januára. Aj vtedy televízia film odporúčala divákov starším ako 12 rokov.

Rada v prvom prípade rozhodla o

