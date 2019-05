Joj dostala vysokú pokutu, nevhodný film vysielala podľa Rady priskoro

07.05.2019, 16:05 | reb | © 2019 News and Media Holding

Na utorkovom zasadnutí udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) pokutu televízii Joj a RTVS. Vyššiu sankciu vo výške 16-tisíc eur má platiť súkromná televízia, ktorá si podľa regulátora neustrážila vulgarizmy či expresívne výrazy v popoludňajšom filme.

Podľa Rady Joj porušila ochranu maloletých romantickou komédiou Niečo na tej Mary je. Jej reprízu odvysielala v januári, pričom v programe si našla miesto v popoludňajších hodinách.

Televízia film označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov. RVR má za to, že program mal byť pre svoj obsah označený ako nevhodný pre divákov do 15 rokov, a tým pádom vysielaný až po 20. hodine. Toto kritérium sa naplnilo tým, že film obsahoval vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie.

Televízia dostala aj upozornenie na porušenie zákona, nakoľko na menšej stanici Plus ešte v septembri 2011 nedodržala zákonom stanovený podiel vysielania s multimodálnym prístupom formou skrytých alebo otvorených titulkov, tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich alebo vysielania v nej.

Nevhodné piesne vo verejnoprávnom rádiu

Nižšiu sumu 994 eur má zaplatiť verejnoprávna RTVS za rozhlasové vysielanie. Regulátor rozhodol, že

