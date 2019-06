Joj chystá novú minisériu, koprodukuje ju Česká televízia

25.06.2019, 14:31 | reb | © 2019 News and Media Holding

Televízia Joj sa pustila do príprav novej minisérie s pracovným názvom Osem hodín, do ktorej oficiálne vstúpila aj Česká televízia. Tá sa s projektom Joj spojila prvý raz. Osem hodín má byť rukojemníckou drámou s prvkami ďalších žánrov.

Tvorcovia aktuálne pracujú na príprave minisérie, ktorá má mať osem epizód. Nový projekt televízie Joj priblížil jej generálny riaditeľ Marcel Grega pre portál Stratégie.

Šéf Joj okrem iného uvádza, že Osem hodín bude „unikátny hybrid rukojemníckej drámy, lekárskeho procedurálu a politického trileru s prepojením na špičky diplomacie, vysoký biznis a pohľad dovnútra politiky nielen na Slovensku“.

Dej minisérie sa začína haváriou vojenského lietadla, pri ktorej zahynie jeho pilot. Ide o syna hlavného hrdinu, ktorý je bývalým vojenským pyrotechnikom.

Podľa anotácie manipulatívne vyšetrovanie nehody pripisuje vinu pilotovi, no k tragédii dochádza v čase blížiaceho sa summitu krajín V4, na ktorom má byť podpísaný veľký kontrakt na vojenskú techniku.

Hlavný hrdina bude pripravený zistiť pravdu o smrti syna, vydá sa preto za ministrom obrany. Ten pri nátlaku utrpí ťažký infarkt, a tak sa začne boj za záchranu jeho života. Otec pilota však v nemocnici zajme rukojemníkov. Pravdu sa totiž chce dozvedieť skôr, ako skončí v putách polície.

Podľa M. Gregu bude mať táto miniséria presah do okolitých štátov V4, reálií a vzťahov medzi krajinami. „Prvýkrát pritom oficiálne do koprodukcie seriálu TV Joj vstupuje Česká televízia, s ktorou, ako uznávaným tvorcom kvalitných projektov, prehlbujeme spoluprácu,“ približuje. Joj už s ČT spolupracovala na seriáli Svet pod hlavou, do ktorého ako koproducent v roku 2016 vstupovala slovenská komerčná televízia.

Režisérom pripravovaného seriálu je Michal Kollár, ktorý pre Joj nakrúcal aj seriál Hotel. Jeho spoločnosť sa zapojila aj do projektu Mäso, ktorý počíta so sfilmovaním rovnomennej knihy novinára Arpáda Soltésza, kde má byť Joj takisto finančným partnerom.

V prípade chystaného seriálu je v autorskom tíme aj scenárista Juraj Raýman. Kameramanom bude Matej Šomrák.

„S tvorcami dávame pri príprave minisérie dôraz na zachytenie reality a skutočných procedúr. Prebiehajú tak početné konzultácie, či už ohľadom reálnych postupov pri vyjednávaní, zásahov špeciálnych zložiek alebo v rámci medicínskej linky práce kardiológov,“ uvádza ďalej M. Grega.

Seriál má podľa neho zachytiť trend televíznej tvorby takzvanej „high quality TV“, pre ktorú je príznačná blízkosť k filmovej tvorbe.

M. Graga avizuje, že Osem hodín sa bude vyznačovať výrazne odlišnou atmosférou oproti väčšine lokálnych projektov. Vyvíjať sa bude spoločne s plynúcim dejom, čomu bude podliehať aj práca s kamerou. „So seriálom sa chceme navyše od tradičnej tvorby odlíšiť i podávaním deja. V divákoch by tak, miesto ponúkania priamočiarych odpovedí, mal vzbudzovať otázky a o to viac ich tak vtiahnuť do diania,“ dodáva šéf televízie.

Miniséria Osem hodín bude inšpirovaná aj niekoľkými skutočnými udalosťami, nahliadne tiež do procesov silových zložiek či vrcholovej politiky, odohrávať sa však bude v rovine fikcie.