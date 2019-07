ITV získala vyše stovku formátov. Kúpila izraelskú Armoza Formats

31.07.2019, 14:32 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Na poli televíznych produkčných spoločností sa udial zaujímavý obchod. Britská ITV Studios rozširuje svoje portfólio, do ktorého pridá vyše sto formátov od izraelskej spoločnosti Armoza Formats, ktorá spolupracuje s mnohými televíziami vrátane HBO, BBC a RTL, no formáty už predala aj na Slovensko.

Izraelská skupina Armoza Formats zakladateľa Aviho Armozu vznikla v roku 2005, za ten čas sa prezentovala desiatkami úspešným formátov, ktoré predáva globálne.

Trh v Izraeli je pritom bohatý na nové televízne projekty – v krajine pôsobí aj ďalší veľký distribútor formátov Keshet.

Armoza má v portfóliu napríklad úspešnú spevácku šou The Four, ktorá sa predala do vyše 15 krajín, game show Still Standing či zábavnú šou pre prime-time I Can Do That!, ktorú videli diváci vo viac ako 25 štátoch. Patrí jej aj tanečná šou Dance Revolution či oceňovaný seriál Hostages.

Predávali aj na Slovensko

Na Slovensku v minulosti izraelská spoločnosť predala

