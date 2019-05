Hra o tróny sa skončila s rekordom, nespokojných divákov je stále viac

22.05.2019, 12:17 | reb | © 2019 News and Media Holding

Kultový seriál z produkcie HBO sa dostal do finále. Pri poslednej časti Hry o tróny sa podarilo dosiahnuť rekord v sledovanosti, v televízii si ju totiž v nedeľu večer zaplo 13,6 milióna divákov. Počet ľudí však narástol aj v petícii, ktorou vyjadrujú svoju nespokojnosť s ôsmou sériou.

Podľa očakávaní sa stala posledná epizóda Hry o tróny s názvom The Iron Throne najsledovanejšou zo všetkých. V televízii ju zaplo 13,6 milióna divákov. Spolu s platformami HBO Go a HBO Now sa ich počet vyšplhal na 19,3 milióna.

Posledný rekord sa seriálu podarilo pokoriť predposlednou epizódou The Bells, ktorá pritiahla 12,48 milióna divákov k televízii a celkovo 18,4 milióna, pripomína CNN s odvolaním sa na HBO.

Televízia tiež informuje, že priemerná sledovanosť ôsmej série na všetkých kanáloch sa vyšplhala na 44,2 milióna divákov. Znamená to, že siedmu sériu v tomto smere predbehla o viac ako desať miliónov. V priemere si ju totiž pozrelo 32,8 milióna ľudí.

Premiéru svojho finále mal však uplynulý týždeň aj iný seriál. Dvojdielnou porciou 12. série sa totiž skončil sitkom Teória veľkého tresku z dielne CBS.

Tá oslovila najväčšie publikum od štartu 9. série v roku 2015. Kým v tom čas pritiahol sitkom k obrazovkám 18,2 milióna divákov, minulý týždeň štvrtok ich bolo 18,5 milióna. Zároveň je to najlepší výsledok v rámci hraných seriálov počas tejto sezóny.

Blíži sa k hranici milión a pol

Napriek vysokým číslam sledovanosti zatiaľ neutícha záujem o petíciu protestujúcich fanúšikov. Na platforme Change.org bola spustená vo štvrtok ráno, pričom stanovených milión podpisov sa vyzbieralo v sobotu.

Autor petície pod prezývkou Dylan D. napísal komentár, v ktorom

