HBO skúsi apokalypsu. Tvorca Černobyľu prinesie nákazu z úspešnej hry

06.03.2020, 18:35 | Adrián Berecz | © 2020 News and Media Holding

Televízia HBO plánuje nový projekt. Tvorca seriálu Černobyľ bude spolupracovať na seriálovej adaptácii ocenenej a obľúbenej videohry The Last of Us.