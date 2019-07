Najvážnejší konkurent Netflixu? HBO príde s novou internetovou televíziou

10.07.2019, 12:21 | reb | © 2019 News and Media Holding

V silnej konkurencii streamingových platforiem pribudne nový hráč. HBO, ktoré už má platformy HBO Go a HBO Now, plánuje budúci rok na jar spustiť novú internetovú televíziu s názvom HBO Max. Majiteľ televízie, spoločnosť WarnerMedia, tak ďalšou platenou službou vyzýva Netflix, Hulu či Amazon.

Spomínané platformy majú dnes milióny platiacich zákazníkov po celom svete. Ďalšie, napríklad Disney + a Apple TV+, pribudnú na trhu v priebehu najbližších mesiacov. Nárast streamingových služieb kopíruje stúpajúci trend nelineárneho sledovania obsahu, keď ho najmä mladšie publikum čoraz viac uprednostňuje pred klasickým televíznym vysielaním.

HBO v súčasnosti disponuje dvoma spomínanými streamingovými službami. Prvou je platená internetová televízia HBO Go, model s predplácaním HBO bez operátora funguje v rámci aplikácie HBO Now. Do tretice sa pokúsi publikum osloviť aj s HBO Max.

Ako približuje The Verge, diváci majú dostať na HBO Max rôznorodú ponuku vrátane seriálov a filmov, sledovať budú môcť aj niektoré programy HBO naživo. Nebudú chýbať ani programy od ďalších subjektov WarnerMedia, ktorú vlastní mediálny gigant AT&T. Ide napríklad o filmové štúdiá Warner Bros., New Line, DC Entertainment, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network a ďalších.

Nové seriály, ktoré WarnerBros produkuje pre televíziu CW (Batwoman, Katy Keen), budú na HBO Max, dostupné ešte pred televíznou premiérou.

WarnerMedia, ktorej patrí aj spravodajská stanica CNN, síce odmietla komentovať otázky o cenách, no očakáva sa,

