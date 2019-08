Hajko skončil v O 5 minút 12. V RTVS vybrali nového moderátora

26.08.2019, 16:04 | reb | © 2019 News and Media Holding

Verejnoprávna RTVS v septembri po letnej pauze opäť vráti politickú diskusnú reláciu O 5 minút 12. Zmena nastane na moderátorskom poste, v ktorom skončil Jozef Hajko. Jeho nástupcom sa stane člen televízneho spravodajského tímu RTVS Marek Makara.

Na základe predchádzajúcej dohody viedol J. Hajko diskusnú reláciu jednu sezónu. „Po jej vyhodnotení sme sa spoločne rozhodli využívať jeho odborný potenciál pri iných predovšetkým historicko-spoločenských témach. Pán Hajko teda i naďalej zostáva tvorivým spolupracovníkom RTVS. Ďakujeme mu za úspešnú sezónu a za jeho osobné nasadenie pri kreovaní jednotlivých relácií,“ uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Ako informovala RTVS, reláciu O 5 minút 12 vráti v nedeľu 1. septembra, kedy si Slovensko pripomína Deň Ústavy SR. V štúdiu sa stretnú traja najvyšší ústavní činitelia – prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini.

Nový moderátor nedeľnej diskusie na Jednotke M. Makara má za sebou dlhoročnú kariéru médiách. Najdlhšie pôsobil v Rádiu Twist, neskôr v Rádiu Viva a moderoval diskusie v spravodajskom Rádiu Aktual. Diváci RTVS ho momentálne poznajú aj ako moderátora večernej spravodajskej relácie Správy a komentáre.

Moderátor Marek MakaraZdroj: RTVS / Ľubomír Pidaný

„Najdôležitejšie sú pre mňa dva faktory, ktoré si cením najviac – sú to divák a objektivita. Pýtať sa politikov v záujme všetkých divákov, respektíve občanov, beriem ako česť. Využijem na to všetky skúsenosti z mojej 25-ročnej kariéry v médiách a spravím všetko pre to, aby som sprostredkoval zaujímavé a obsahovo kvalitné rozhovory na témy, ktoré ovplyvňujú ich každodenné životy,“ povedal.

V RTVS počas predvolebnej kampane viedol M. Makara rozhovory s prezidentskými kandidátmi a tiež sprevádzal divákov a poslucháčov záverečným duelom pred druhým kolom prezidentských volieb. Okrem toho moderoval politické diskusie s kandidátmi na poslancov do Európskeho parlamentu.

Jeho predchodca J. Hajko uvádzal politickú diskusiu na RTVS od septembra minulého roka. S RTVS spolupracoval od vlaňajšieho februára na príprave a moderovaní rozhlasového cyklu Dejiny.sk. V minulosti bol redaktorom v Československej tlačovej agentúre, v agentúre TASR aj v týždenníku TREND, kde tri roky zastával pozíciu šéfredaktora.

V programe nahradil Martina Strižinca, ktorý skončil z vlastného rozhodnutia. Ten na Dvojke následne uvádzal talkšou o vede Experiment. Dnes je hovorcom prezidentky Z. Čaputovej.

Politickú diskusiu na jeseň vráti aj televízia Joj. Tento formát si na jej obrazovkách nájde priestor po rokoch. Relácii Na hrane vysielanej rovnako naživo budú patriť štvrtkové večery so štartom 12. septembra o 21:50. Jej moderátorom bude redaktor týždenníka .týždeň Michal Magušin.

Po letnej pauze nasadí svoju politickú diskusiu aj Markíza. Na telo sa vráti v nedeľu 8. septembra v obvyklom čase, teda o 13:00. Uvádzať ju naďalej bude redaktor Televíznych novín a moderátor Michal Kovačič.