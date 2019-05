Film Bathory unikol pred rokmi na internet. Jakubisko chce od RTVS 2,5 milióna eur

15.05.2019, 05:02 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

V apríli si na galavečere OTO, ktorý vysiela a koprodukuje RTVS, prevzal uznávaný režisér Juraj Jakubisko čestné ocenenie, ktorým ho organizátori uviedli do siene slávy. Gratuloval mu k tomu na pódiu aj Jaroslav Rezník, súčasný šéf telerozhlasu. Verejnoprávna inštitúcia je pritom už niekoľko rokov v komplikovanom súdnom spore produkčnými spoločnosťami manželov Jakubiskovcov aj samotným režisérom.

Koprodukčný film Bathory je dodnes s vyše 432-tisíc divákmi historicky najnavštevovanejším slovenským filmom v našich kinách, kde mal premiéru v júli 2008.

Slovenská televízia ako koproducent snímky prispela na jeho výrobou sumou 10 miliónov korún, film bol pritom označovaný ako v tom čase vôbec najdrahší, keď mal stáť vyše 300 miliónov korún.

Polroka po kinopremiére priniesol zástupca tvorcov film na kontrolnú projekciu do Slovenskej televízie. Bol deň pred Vianocami v roku 2008, keď si snímku v Mlynskej doline pozrel spolu s vedením televízie. Tu sa začína genéza dlhoročného súdneho sporu.

Pre zverejnenie na webe predali menej DVD

Pri kontrolnej projekcii ľudia zo Slovenskej televízie zistili, že niektoré medzititulky boli v anglickom prípadne českom jazyku a aj záverečný text bol v češtine. Preto tvorcov požiadali, aby film pre potreby televízneho vysielania upravili.

Televízia zároveň vyhotovila kópiu filmu, keď ho z prineseného betacamu skopírovala na DVD. O niekoľko dní neskôr – v januári 2009 – sa snímka objavila na internetových fórach, odkiaľ sa dala nelegálne stiahnuť.

Spoločnosti Film Agency a Jakubisko Film dodnes tvrdia, že sa tak stalo vinou televízie a spoločnosti na slovenskom a českom trhu v súvislosti s tým prišli o zisk primárne z predaja DVD. O tom je aj podstata súdneho sporu, v ktorom 50-tisíc eur žiada od RTVS režisér Juraj Jakubisko, Film Agency požaduje 1,21 milióna eur a Jakubisko Film ďalších 1,27 milióna eur – spolu teda 2,48 milióna eur.

Film sa v priebehu niekoľkých dní objavil na desiatkach serverov. Tvorcovia Bathory sa pred súdom snažili vyčísliť škodu, poukazovali pritom na státisíce stiahnutí filmu z internetu – len z webu Ulozto.cz si ho mali používatelia stiahnuť vyše 290-tisíckrát.

Film Agency tvrdí, že predpokladala na Slovensku predaj 25-tisíc kusov DVD, 3-tisíc balíčkov DVD a dvoch hudobných CD a 1 200 kusov bluray. V skutočnosti sa ale predalo len 9 947 DVD nosičov, 503 bluray diskov a 774 balíkov DVD a CD.

Firma zdôvodňuje nižší predaj práve tým, že sa film dal stiahnuť zadarmo z internetu. Škodu vyčíslila ako podiel na predajnej cene zo všetkých nepredaných nosičov. Odkiaľ pochádzal odhad predaja, nie je jasné. Rovnako rátala ušlý zisk aj spoločnosť Jakubisko Film na českom trhu, kde započítala aj nepredané licencie na video on-demand služby. Výsledkom sú spomínané vyše miliónové sumy.

Juraj Jakubisko pri nakrúcaní snímky BathoryZdroj: TASR

Výšku majetkovej škody chceli žalujúce firmy podporiť aj znaleckým posudkom, ten ale súdu nedoručili v lehote. Poslali ho až v deň nateraz posledného pojednávania vlani v októbri, súd teda nemal povinnosť ho zohľadniť.

Napriek tomu si sudca Karol Rihák posudok prečítal, no v rozsudku, ktorý má Mediálne.sk k dispozícii, konštatuje, že by sa naň aj tak nemohlo prihliadať, lebo nespĺňa zákonné podmienky. Navyše obsahovo len preberá postup pri výpočte škody, ktorý prezentovali produkčné spoločnosti. Firmám by teda ušlý zisk v deklarovanej výške neuznal, ani ak by rozhodol v ich prospech.

„Matematike, ktorú žalobcovia použili pri výpočte vzniknutej škody, (...) nemožno priznať právnu relevanciu, nakoľko ani jedna z premenných v použitej rovnici nie je preukázaná,“ konštatuje sa v rozsudku s tým, že nie je možné mechanicky násobiť nepredané kusy nosičov ich cenou ako výšku celkovej škody. Produkčné spoločnosti navyše nepreukázali reálne predajné ceny ani zmluvy s distribútormi, kde by sa spomínal náklad, v akom mali byť DVD a ďalšie nosiče vyrobené.

Namiesto v trezore zabudnutý doma

Film Agency a Jakubisko Film v žalobe namietajú to, že si televízia svojvoľne vyhotovila kópiu na DVD. V nej v obraze pribudol vo filme ochranný znak STV. Kópia, ktorá sa objavila na internete nelegálne, ho mala v obraze, takže bolo jasné, že pôvodným zdrojom je práve nosič, ktorý vyhotovila televízia. Ak by ho neurobila, nikdy by sa film na internet nedostal, tvrdia produkčné filmy.

Súd síce súhlasil s tým, že televízia nemala ani ako koproducent projektu právo vytvoriť si kópiu filmu, ale samotné zhotovenie nebolo príčinou toho, že film niekto zavesil na internet.

Televízia upozornila na kľúčovú skutočnosť, že po projekcii betacam s originálom, ale aj kópiu na DVD, odovzdala pracovníčke Film Agency, ktorá film priniesla. Tá tvrdila, že ho bezprostredne po tom odniesla do Prahy, kde ho zamkla v trezore.

V procese dokazovania ale vysvitlo, že to tak nebolo. Pred Vianocami betacam aj DVD namiesto toho odniesla domov do Nových Zámkov, kde nosiče zabudla a do Prahy jej ich neskôr posielal poštou otec. Následne ich prevzal iný kolega zo spoločnosti Jakubisko Film.

Na premiére filmu sa v roku 2008 objavili aj najvyšší politickí činiteliaZdroj: TASR

Filmy nechala doma na stole alebo v skrini, mohol teda s nimi teoreticky niekto manipulovať. Nevylúčila, že by sa k filmu mohol niekto dostať a spomenula minimálne päť osôb, ktoré u nich boli v tom čase na návšteve. Porušila tým aj bezpečnostné opatrenia produkčných firiem na manipuláciu s nosičmi.

V roku 2015 pritom súdy rozhodli v inom konaní o vine človeka, ktorý film Bathory na internete v skutočnosti zverejnil. V tejto veci bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Polícia zistila totožnosť mladíka, ktorý film zavesil na internet, ako aj identitu osoby, od ktorej snímku získal. Obe osoby boli z okresu Nové Zámky, rovnako ako pracovníčka Film Agency.

Nie je síce jasné, ako sa k filmu páchateľ reálne dostal – to však nebolo ani účelom súdneho konania, v ktorom produkčné spoločnosti a J. Jakubisko žalujú RTVS.

Televízia nezodpovedá za únik, rozhodol súd

Bratislavský okresný súd preto žalobu ešte vlani na jeseň zamietol – rozsudok padol po rokoch. Súd na základe dôkazov a zistenia skutkového stavu konštatoval, že žaloba je v celom rozsahu nedôvodná.

„Je nepochybné, že únikom diela na internet pred premiérou vznikla istá škoda. V konaní žalovaného však neboli preukázané a ani zistené predpoklady zodpovednosti za túto vzniknutú škodu,“ píše sa v rozsudku.

Sudca tiež zdôraznil, že hoci prišlo zo strany STV pri kontrolnej projekcii k neoprávnenému vytvoreniu DVD kópie, to samo o sebe nezakladá zodpovednosť televízie za únik diel na internet. „Samotné vytvorenie DVD kópie nespôsobilo únik diela“.

Súd sa tiež stotožnil s tým, že DVD navyše bolo odovzdané zástupkyni Film Agency. Produkčné firmy tvrdili, že v televízii mohlo prísť k vytvoreniu ďalších kópií filmu, ktoré mohli byť zdrojom úniku na internet, čo sa však nepreukázalo. Televízia vylučuje, že by vznikla viac ako jedna rozmnoženina.

Súd RTVS priznal aj náhradu trov konania, rozsudok ale nie je právoplatný a konanie pokračuje, pretože žalobcovia sa voči nemu odvolali. „V súčasnosti sa spis nachádza na Krajskom súde v Bratislave, ktorému bol predložený 18. apríla 2019 ako odvolaciemu súdu,“ uviedol hovorca súdu Pavol Adamčiak.

Manželia JakubiskovciZdroj: NMH / Július Dubravay

RTVS má na účtoch vytvorenú rezervu na súdne spory, v ktorej zohľadňuje aj tento prípad. Televízia trvá na tom, že zákon neporušila. „RTVS žalobu v celom rozsahu odmieta, keďže nikdy nešírila film Bathory na internete,“ uviedla hovorkyňa telerozhlasu Erika Rusnáková.

Mediálne.sk oslovilo aj konateľku Film Agency a Jakubisko Film Deanu Jakubiskovú, ktorá však na otázky nereagovala. Právnym zástupcom spoločností aj J. Jakubiska je v súčasnosti kancelária AK Herceg, ktorá sa takisto nevyjadrila – bez súhlasu klienta tak urobiť nemôže. Pre film Bathory sa Jakubiskovci súdili aj v Česku, kde bankám dlhovali peniaze, ktoré si požičali na produkciu snímky.

Aj pre dlhoročný spor je vzťah RTVS s jedným z najúspešnejších slovenských režisérov komplikovaný. V roku 2016 síce bol s manželkou D. Jakubiskovou napríklad na galaprograme k 60. výročiu Slovenskej televízie v SND a pred mesiacom si prevzal aj sošku OTO, no profesijne s RTVS dlhšie nespolupracuje.

Jakubisko Film sa v predošlých rokoch zapojil do niekoľkých súbehov námetov, pre RTVS chcel nakrúcať aj hraný životopis generála Štefánika, televízia ale uprednostnila iné formáty.

RTVS produkčne nevstúpila ani do druhého dielu Perinbaby, ktorý má mať premiéru tento rok. Snímku namiesto toho koprodukuje TV Joj, znamená to, že právo vysielať novú rozprávku bude mať ona, a nie RTVS.