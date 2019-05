Fanúšikovia chcú zmeniť poslednú sériu Hry o tróny. Je ich takmer milión

17.05.2019, 16:26 | reb | © 2019 News and Media Holding

Státisíce divákov, ktorí čakali na finálovú sériu seriálu Hra o tróny, sú sklamaní. Vývoj posledných častí ich natoľko sklamal, že sa pustili do spísania petície. Žiadajú, aby sa ôsma séria natočila znova a „s kompetentnými scenáristami“.

Úplne posledná časť je pritom naplánovaná na nedeľu. Podľa tvorcu petície si Hra o tróny zaslúži koniec, ktorý dáva zmysel. Po odvysielaní dosiaľ piatich epizód finálnej série médiá písali o množstve výhrad zo strany divákov. Ako pripomína Vanity Fair, prekážali im napríklad nezmyselné úmrtia jednotlivých postáv či zmeny ich charakterov.

Petícia je adresovaná televízii HBO, v ktorej produkcii dobrodružno-fantastický seriál vzniká. Spustená bola vo štvrtok ráno a v piatok popoludní mala vyše 800-tisíc signatárov. Podpisy nahnevaných fanúšikov z celého sveta navyše pribúdajú prakticky každých pár minút.

„David Benioff a D.B. Weiss sa prejavili ako žalostne nekompetentní scenáristi, keď už nemajú možnosť čerpať zo žiadneho zdroja (to jest kníh),“ píše autor petície pod prezývkou Dylan D. na platforme Change.org.

Knižnou predlohou pre seriál bola sága amerického spisovateľa Georgea R. R. Martina. Kritizovanou je dvojica D. Benioff a D.B. Weiss, ktorí stoja za jej adaptáciou od samého začiatku v roku 2011.

Rekordy láme naďalej

Knižné príbehy pritom G. Martin ešte nedokončil. Dej seriálu ich tak „predbehol“, vlastné linky písali televízni tvorcovia už pri siedmej sérii. Práve to je podľa divákov hlavný dôvod, prečo je kvalita nielen poslednej, ale v podstate aj tej predposlednej nízka.

G. Martin detaily o konci svojich príbehov prezrádzať príliš nechce. Je však pravdou, že pri nakrúcaní tvorcovia seriálu so spisovateľom diskutujú. Finále kníh aj seriálu by sa podľa odhadov príliš líšiť nemal. No podľa medializovaných informácií autor ságy neraz naznačil, že sa môže líšiť, možno aj výrazne.

Aj napriek tomu, že mnohí fanúšikovia

