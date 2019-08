Dýchajú na krk. Konkurenti postupne znižujú dominanciu Netflixu

27.08.2019, 17:53 | reb | © 2019 News and Media Holding

Z prieskumu spoločnosti eMarketer zameraného na trh v USA vyplýva, že Netflix je najsledovanejšou streamingovou službou v krajine. V aktuálnom roku dosiahne predpokladaný počet zákazníkov 158,8 milióna. A síce je spomedzi konkurencie najsilnejšia, podiel na trhu jej z roka na rok klesá. A rovnaké prognózy hlási eMarketer aj na najbližšie obdobie.

Analytici v prieskume zameranom na trh v USA odhadli, že v tomto roku bude sledovať internetové televízie 182,5 milióna Američanov, čo znamená 53,3 percenta populácie.

Netflix je naďalej na čele so 158,8 milióna divákmi. Tento počet má rásť, no jeho podiel na trhu internetových televízií sa má znižovať. Navyše, rast predplatiteľov Netflixu sa spomaľuje aj vo svete. V druhom štvrťroku 2019 získal 2,8 milióna divákov celosvetovo, teda o niečo viac ako polovicu z predpokladaného počtu päť miliónov nových zákazníkov.

V USA evidoval Netflix v rovnakom období prepad počtu zákazníkov o 130-tisíc. Napriek tomu však eMarketer odhaduje, že posledné mesiace budú vyzerať pozitívnejšie, počet divákov medziročne narastie o 7,6 percenta.

Dôvodom sú napríklad aj nové série populárnych seriálov ako Orange Is the New Black, Stranger Things alebo film The Irishman od oscarového režiséra Martina Scorseseho, píše portál Tech Crunch.

Nasledujú Hulu a Prime Video

Netflix však už dávno nie je jedinou voľbou pre divákov, ktorí si chcú programy vyberať z online streamingových knižníc. Kým v roku 2014 mu patril 90-percentný podiel trhu,

