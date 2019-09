„Duševne choré švédske dieťa“, odznelo vo Fox News. Televízia sa ospravedlnila

25.09.2019, 12:40 | reb | © 2019 News and Media Holding

Americká televízia Fox News odvysielala v pondelok večer reláciu, v ktorej bol hosťom konzervatívny komentátor Michael Knowles. V rámci debaty o životnom prostredí spomenul aj 16-ročnú aktivistku Gretu Thunbergovú. Tú označil ako „mentálne choré dieťa“. Za výroky kontroverzného hosťa sa televízia verejne ospravedlnila. Kritickým postojom voči mladej aktivistke sa však vo všeobecnosti nevyhýba.

V relácii The Story M. Knowles diskutoval o tom, ako ovplyvňuje bezmäsitá strava životné prostredie. Sám sa domnieva, že môže byť pre planétu škodlivá. Ide o protipól toho, čo hlásia environmentálne hnutia a aktivisti.

„Vôbec na tom nezáleží, lebo toto hysterické klimatické hnutie nie je o vede,“ povedal M. Knowles, ktorý moderuje podcast The Daily Wire s konšpiračným obsahom. „Keby to bolo o vede, viedli by to vedci a nie politici a duševne choré švédske dieťa, zneužívané rodičmi a medzinárodnou ľavicou,“ nechal sa počuť komentátor.

M. Knowles sa na adresu Švédky týmto štýlom vyjadril krátko po tom, ako vystúpila na klimatickom samite OSN s emotívnym prejavom. V tom kritizovala svetových lídrov – za to, že jej ukradli detstvo, sny a všetko, o čom dokážu hovoriť, sú rozprávky o ekonomickom raste.

G. Thunbergová odštartovala študentské klimatické štrajky pred švédskym parlamentom vlani v auguste. Počas posledného roka sa stala známou po celom svete, vystúpila na viacerých konferenciách, bola tiež na titulke magazínu Time. Okrem iného tiež odštartovala štrajky známe ako Piatky za budúcnosť (Fridays For Future), ku ktorým sa pridali aj Slováci.

Mladej aktivistke diagnostikovali Aspergerov syndróm, trpí tiež obsedantne kompulzívnou poruchu a selektívnym mutizmom.

Prirovnanie k vražedným deťom

Okrem moderátorky a M. Knowelsa diskutoval aj demokratický komentátor Christopher Hahn, ktorý sa aktivistky zastal bezprostredne po tomto vyjadrení.

„Ste dospelý muž a útočíte na dieťa. Možno vo vašom podcaste hovoríte, čo chcete, lebo to nikto nepočúva. Teraz ste v celoštátnej televízii, buďte dospelý, keď hovoríte o deťoch,“ dodal.

