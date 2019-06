Dokončili film Kryštof, koproducentom je aj RTVS

05.06.2019, 13:29 | pol | © 2019 News and Media Holding

Pri Plzni v utorok dokončili nakrúcanie pripravovaného česko-slovenského filmu Kryštof. Dráma, ktorá diváka zavedie do 50. rokov minulého storočia, sa nakrúcala aj na Slovensku. Snímka bude mať premiéru na jeseň 2020, jedným z koproducentov je RTVS.

Film Kryštof charakterizujú tvorcovia ako príbeh o viere, nádeji a obeti. Rozpráva príbeh sotva dospelého muža, ktorý ako čerstvý postulant pred sľubmi žije v komunite mníchov.

Zdieľa s bratmi nielen ich svet kontemplácie, ale ako článok dlhého reťazca prevádza tiež ľudí prenasledovaných komunistickým režimom cez hranice do Nemecka.

Dráma z 50. rokov

Pri jednom nočnom návrate je svedkom nemilosrdného zásahu proti skupinke študentov, ktorí utekajú z blízkej dediny, kde boli na povinnej brigáde. A nielen to: v tú noc je v Akcii K (apríl 1950) zlikvidované aj spoločenstvo mníchov. Bez toho, že by vracajúci sa Kryštof mohol svojim druhom pomôcť, je svedkom ich transportu. Miesto, do ktorého vkladal svoje nádeje aj vieru, je zničené.

Neprehliadnite RTVS začala nakrúcať nový rodinný seriál, chystá ho na ďalšiu jeseň

Detektívny príbeh s detskými hrdinami vzniká v česko-slovenskej spolupráci

Kryštof chcel utiecť pred svetom do kláštora, ale teraz musí utekať, aby si zachránil holý život. Pochopil, že je to jeho posledná šanca k vzpure proti brutálnej politickej moci a záchrane milovaného človeka.

Snímku začal vlani nakrúcať

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť