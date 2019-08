Disney odhalil viac o svojom konkurentovi Netflixu. Službu spustí na piatich trhoch

19.08.2019, 18:47 | reb | © 2019 News and Media Holding

Na spustenie svojej internetovej televízie sa intenzívne pripravuje spoločnosť Disney. S prichádzajúcim dátumom štartu v Spojených štátoch odhalila ďalšie detaily platformy Disney+. Známy je termín spustenia na ďalších trhoch spolu s cenami predplatného.

V Spojených štátoch bude Disney+ oficiálne dostupný 12. novembra tohto roka. V rovnaký deň avizuje aj štart v Kanade a Holandsku. O týždeň neskôr budú nasledovať Austrália a Nový Zéland.

Zatiaľ nie je známe, ako rýchlo bude služba expandovať ďalej a na ktoré trhy zamieri v ďalšok kroku. Disney však sľubuje, že popri spomínaných piatich krajinách sa rozšíri globálne na všetky veľké trhy do dvoch rokov. Spoločnosť navyše očakáva, že do roku 2025 získa na všetkých trhoch od 60 do 90 miliónov zákazníkov.

Disney zároveň oznámil, že v súvislosti s distribúciou aplikácie Disney+ sa mu podarilo dosiahnuť dohody s veľkými hráčmi Apple, Google, Microsoft, Roku a Sony.

Najdrahší na Novom Zélande

V USA má Disney+ stáť 6,99 dolára mesačne. Poplatky v prvých štyroch krajinách

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť