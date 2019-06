Dangl a Kraus spojili sily, pripravujú novú komédiu

19.06.2019, 09:54 | reb | © 2019 News and Media Holding

Dano Dangl a Andy Kraus spolupracujú na novom filme. Ide o komédiu so športovou tematikou s názvom Šípkari, ktorú podporil aj Audiovizuálny fond. Koprodukčná snímka, ktorú režíruje maďarský režisér, by sa do kín mala dostať v roku 2020.