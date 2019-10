Čo sa dialo stovky rokov pred Hrou o tróny? HBO odpovie v novom seriáli

Fantazijná Hra o tróny má na konte niekoľko desiatok ocenení vrátane prestížnych Emmy Awards. Na ostatných televíznych cenách v septembri tohto roka dosiahla víťazstvo v kategórii dramatických seriálov štvrtýkrát po sebe.

Pre HBO znamená jeho najúspešnejšiu produkciu, ktorá prilákala k obrazovkách pravidelne desiatky miliónov divákov.

Teraz zástupcovia HBO oznámili, že majú na pláne jej prequel, teda seriál, v ktorom ukážu, čo predchádzalo deju samotnej Hry o tróny. Konkrétne sa v čase vrátia o 300 rokov.

„Je mi cťou oznámiť, že dnes sme pre HBO objednali sériu seriálu House of the Dragon,“ uviedol podľa BBC Casey Bloys, programový šéf televízie pri prezentácii streamingovej služby HBO Max v Los Angeles. „Prináša príbeh o rode Targaryenovcov a minulosti zemi Westeros,“ dodal.

Na oficiálnom účte seriálu Hra o tróny na Twitteri sa fanúšikovia dozvedeli, že na tvorbe sa podieľa aj spisovateľ George RR Martin, ktorý napísal knižnú ságu Hra o tróny a aj novelu Oheň a krv, podľa ktorej sa prequel nakrúti. Showrunnermi sú režisér seriálu Ryan Condal a Miguel Sapochnik, ktorý stojí za scenárom.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm