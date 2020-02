Britský premiér chce vraj okresať stanice BBC a zrušiť koncesionárske poplatky

17.02.2020, 17:48 | ČTK

Slovami o „deštruktívnej myšlienke“ či o vládnej „vendete“ reagovali niektorí poslanci britskej Konzervatívnej strany na víkendovú správu o údajnom pláne premiéra Borisa Johnsona radikálne zmeniť ekonomický model verejnoprávnej vysielacej spoločnosti BBC. Podotýkajú, že „útok na BBC“ nebol súčasťou volebného programu, a varujú, že zrušenie koncesionárskeho poplatku by znamenalo pre túto inštitúciu existenčnú hrozbu.

O snahe súčasnej vlády pozmeniť fungovanie BBC sa v britských médiách hovorí už dlhšiu dobu, najnovšia kapitola týchto špekulácií je však o niečo dramatickejšia než tie predchádzajúca. Nedeľník The Sunday Times s odvolaním sa na nemenovaného „vplyvného poradcu premiéra“ uviedol, že Johnsonov tím plánuje zrušiť povinný koncesionársky poplatok a nahradiť tento spôsob financovania BBC „predplatiteľským modelom“.

Podľa denníka predstavy Downing Street zahŕňajú aj rušenie desiatok rozhlasových staníc či niektorých zo súčasných desiatich celoštátnych televíznych kanálov BBC a redukciu webových stránok vysielacej spoločnosti. Zmeny by mohli byť súčasťou novej „Kráľovské charty“, ktorá stanovuje ciele BBC, jej verejnú úlohu aj ekonomický rámec. Platnosť súčasnej charty skončí v roku 2027.

Kultúrny vandalizmus

„Celé to potrebuje masívne osekať,“ citoval The Sunday Times nemenovanú „vysoko postavenú“ osobu. „S tým koncesionárskym poplatkom to nie je žiadny bluf,“ dodal rovnaký zdroj. Iný uviedol, že B. Johnson je pevne presvedčený o potrebnosti „vážnej reformy“ fungovania BBC.

S podobnými plánmi ale zjavne nesúhlasí mnoho poslancov premiérovej Konzervatívnej strany. „Nie som si istý, že táto vendeta proti BBC bude mať dobrý koniec. V predvolebnom programe (v ktorom sme naopak sľúbili, že budeme s BBC pracovať na budovaní nových partnerstiev po celom svete) o nej nie je žiadna zmienka, teda ju nebudem podporovať,“ vyhlásil Huw Merriman, ktorému o téme vyšiel komentár v denníku The Daily Telegraph.

Damian Green, ktorý konzervatívcov v parlamente zastupuje viac ako 20 rokov, dúfa, že tvrdenia v The Sunday Times sú len pokusnými signálmi. „Zničenie BBC nebolo v našom programe, bol by to kultúrny vandalizmus,“ napísal.

„Niet divu, že k tejto deštruktívnej myšlienke nikto nepripojil svoje meno,“ dodal predseda poslaneckého výboru pre kultúru, médiá, šport a digitálnu sféru Damian Collins.

BBC by to položilo

„Toto by BBC položilo a premenilo by ju z univerzálneho média na také, ktoré by pracovalo iba pre svojich predplatiteľov. Najväčšími porazenými by boli národy a regióny Spojeného kráľovstva,“ napísal na twitteri.

Podporu vysielacej spoločnosti vyjadrili aj ďalší konzervatívci vrátane šéfa zahraničného výboru Dolnej snemovne Toma Tugendhata.

Premiér B. Johnson sa počas svojej politickej kariéry veľakrát ocitol v konflikte so spravodajskými médiami vrátane BBC a jeho vláda aktuálne bojkotuje hlavnú politickú reláciu rozhlasovej stanice BBC Radio 4. V roku 2013, keď bol B. Johnson ešte starostom Londýna, ho moderátor BBC Eddie Mair označil za „pekného darebáka“ pri rozhovore o niekoľkých škandáloch, vrátane údajnej politikovej ochoty podieľať sa na zastrašovanie nepohodlného novinára.

BBC získava väčšinu svojich peňazí z poplatkov platených každou domácnosťou vlastniacou televíziu.

V súčasnosti je poplatok 154,5 libier ročne. Vláda už v uplynulých týždňoch dávala najavo, že hodlá dekriminalizovať neplatenie poplatku, ktoré aktuálne môže vyústiť v pokutu a vo vzácnych prípadoch aj v odňatia slobody. Či bude presadzovať aj radikálnejšie zmeny, ukážu až nasledujúce roky.

„Problém je v tom, že (Downing Street) číslo 10 v týchto dňoch vypúšťa toľko hlúpych siláckych rečí, že je niekedy ťažké oddeliť zrno od, ehm, prachsprostých chýrov,“ poznamenal reportér webe Politico Jack Blanchard.