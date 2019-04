Avengers: Endgame zdolal slovenský rekord návštevnosti za prvý víkend

29.04.2019, 12:47 | Michal Korec

Koľko Slovákov sa dokáže napratať do kín na jeden film za štyri a pol dňa? A ktorý film má potenciál na trhanie rekordov? V USA sú to tradične komiksy a Star Wars, no na Slovensku trónili na vysokých priečkach animáky (Mimoni, Ja zloduch 3) a romantické filmy (50 odtieňov sivej, finále Twilight). Všetko sa zmenilo ostatným víkendom, podobne ako na celom svete.