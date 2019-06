Amazon prichádza s novou televíziou, v Európe ju chce spustiť čoskoro

24.06.2019, 15:52 | reb | © 2019 News and Media Holding

Spoločnosť Amazon spustila streamingovú službu IMDb Freedive v januári tohto roka. Ako napovedá samotný názov, je súčasťou filmovej databázy IMDb, ktorá taktiež spadá do portfólia Amazonu. Ten sa aktuálne rozhodol predstaviť ju v novom šate s väčším obsahom aj novým názvom IMDb TV. Zatiaľ je dostupná iba v Spojených štátoch, expanziu do Európy však plánujú stihnúť ešte v tomto roku.

Amazon sa pustil do rozšírenia ponuky aj vďaka novým dohodám so spoločnosťami ako Warner Bros., Sony Pictures Entertainment a MGM Studios.

Diváci si tak od 1. júla budú môcť pozrieť oceňované tituly a rovnako kinohity ako napríklad Toto je náš svet (Captain Fantastic) či snímku La La Land, ktorý má na konte niekoľkých Oscarov. IMDb TV pridala aj staršie filmy, napríklad Môj sused zabijak (The Whole Nine Yards), Jerry Maguire a Sedem (Seven).

Produkt aj pre európsky trh

„S IMDb TV dostanú diváci televíziu presne tak, ako by mala vyzerať – zbierku prémiových televíznych šou a filmov dostupných kedykoľvek a to všetko úplne zadarmo,“ cituje slová Marka Eamera, viceprezidenta IMDb TV, portál Silicon Canals.

Amazon už má platenú internetovú televíziu Prime Video, na ktorej zákazníci reklamu nenájdu. IMDb TV je v tomto smere jej presným opakom – k obsahu sa ľudia dostanú zadarmo, no s reklamou musia počítať.

Aktuálne je služba dostupná v Spojených štátoch, prísť do Európy má však ešte v tomto roku. Zatiaľ nie je známe, či bude dostupná aj pre divákov na Slovensku.

Známe seriály aj ďalšie žánre

„Prinášame najkvalitnejší zážitok z objavovania, ktorý zabaví publikum veľmi ľahko. Sme nadšení z našej expanzie do Európy, z dosiaľ najširšej ponuky a z toho, že môžeme zákazníkom ponúknuť obsah IMDb TV úplne zadarmo,“ dodal M. Eamer v oficiálnom tlačovom vyhlásení.

IMDb Freedive má aktuálne 130 filmov a 29 seriálov, spresňuje český web Filmtoro. V najbližších mesiacoch by sa mali tieto počty strojnásobiť.

IMDb TV sľubuje pestrú žánrovú ponuku, okrem iného komédie, detské programy, romantické a rodinné filmy, nemajú chýbať trilery, sci-fi či horory.

Čo sa týka seriálov, prinesie napríklad americký Fringe, americkú verziu šou Áno, šéfe so známym šéfkuchárom Gordonom Ramsaym, Duck Dynasty, reality šou Bachelor – Čakanie na lásku. Novinky, ktoré zaradí od júla, doplnia aj filmy Rozum a cit (Sense and Sensibility), Draft Day a Príbeh o rytierovi (A Knight’s Tale).