Adam Levine končí v šou The Voice. Súčasťou bol od začiatku

Populárny spevák Adam Levine zo skupiny Maroon 5 už nebude pokračovať ako porotca a kouč v známej talentovanej šou The Voice. V jej americkej verzii hodnotil nádejných spevákov vo všetkých doterajších 16 sériách.

Levinov koniec v speváckej súťaži potvrdil moderátor The Voice Carson Daly v rannej šou Today na stanici NBC. Tá vysiela aj samotnú šou.

„Vždy bude obľúbeným členom rodiny The Voice. Želáme mu len to najlepšie,“ povedal moderátor.

Frontman skupiny Maroon 5 pôsobil v úlohe kouča od začiatku vysielania šou v USA, teda od roku 2012. Súťažiacich hodnotil vo všetkých 16 sériách. Trikrát v histórii programu sa víťazom šou stal súťažiaci z jeho tímu.

V porote The Voice je ešte jeden z koučov prítomný od začiatku – country spevák Blake Shelton. Práve s ním sa často A. Levine doťahoval a súperili spolu aj o talentovaných spevákov, pripomenul moderátor.

Levinovou náhradníčkou v šou bude speváčka Gwen Stefani, ktorá si už rolu koučky v The Voice vyskúšala trikrát, naposledy v 12. sérii na jar 2017.

Spevácka šou sa v USA vysiela až dvakrát za rok, keďže patrí k najúspešnejším formátom na trhu. Finálová epizóda 16. série priniesla NBC pozíciu trhového lídra – sledovalo ju 7,38 milióna divákov v cieľovke 18 – 49. Oproti záveru predošlej 15. série je to však prepad – ten sledovalo 8,77 milióna ľudí.

Formát The Voice vymyslel producent John de Mol, šou mala premiéru v roku 2010 v Holandsku a odvtedy sa predala do desiatok krajín vrátane Slovenska. Aktuálna séria The Voice Česko Slovensku, ktorú vysielajú spolu Markíza s Novou vyvrcholí v sobotu 25. mája.