Absolútny víťaz Emmy je Potvora. Hra o tróny je najlepšou drámou

23.09.2019, 10:18 | TASR | Mediálne.sk

Temný britský seriál Potvora (Fleabag) o nahnevanej a zmätenej mladej žene žijúcej v Londýne sa stal v nedeľu večer prekvapujúcim veľkým víťazom najnovšieho, v poradí už 71. ročníka udeľovania amerických televíznych cien Emmy.

Informovala o tom v noci na pondelok agentúra AP. Zmienený seriál bol ocenený ako najlepší z komediálneho žánru a jeho hlavná predstaviteľka Phoebe Waller-Bridgeová si odniesla nielen titul najlepšej herečky v danej kategórii, ale ako tvorkyňa tohto seriálu bola tiež ocenená ako najlepšia režisérka a scenáristka v komediálnom žánri.

V kategórii dramatických seriálov dosiahla tento rok už po štvrtýkrát po sebe víťazstvo fantazijná Hra o tróny. Herec Peter Dinklage, stvárňujúci postavu Tyriona Lennistera, bol už štvrtýkrát ocenený za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej dramatickej úlohe.

„Som veľmi šťastný, že som súčasťou komunity plnej tolerancie a diverzity,“ uviedol v ďakovnej reči, ktorú pripomína BBC. Američanov tiež vyzval, aby sa zúčastnili nasledujúcich prezidentských volieb v roku 2020.

Najlepšou herečkou v dramatickom seriáli sa tento rok stala za stvárnenie hlavnej úlohy v seriáli Killing Eve Jodie Comerová, pre ktorú je to prvá cena Emmy v jej hereckej kariére. Najlepším hercom v dramatickom seriáli sa stal Billy Porter za rolu v seriáli Pose o homosexuálnej komunite v 80. rokoch v New Yorku.

Porter sa stal vôbec prvým černošským víťazom ceny Emmy v tejto kategórii, ktorý sa prihlásil k homosexuálnej orientácii. Cenu pre najlepšieho herca v komediálnom seriáli si prevzal Bill Hader za stvárnenie hlavnej postavy v čiernej komédii Barry.

V kategórii miniséria získal ocenenie päťdielny seriál Černobyľ o jadrovej katastrofe z roku 1986. Sošky Emmy, udeľované americkou Akadémiou televízneho umenia a vied, bývajú označované za najvýznamnejšie televízne ceny sveta. Kompletný zoznam tohtoročných ocenených majú aj na oficiálnom webe.

Britská herečka Phoebe Waller-Bridgeová pózuje s troma cenami za britský seriál Potvora (Fleabag).Zdroj: TASR / AP

Televízne ocenenia udeľuje každoročne trojica organizácií televíznych umení a vied – Academy of Television Arts & Sciences (ATAS), National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) a International Academy of Television Arts and Sciences (IATAS).

Galavečer 71. ročníka Primetime Emmy Awards sa uskutočnil v Microsoft Theater v Los Angeles, odvysielala ho televízia Fox. Po vzore filmových Oscarov ostali aj Emmy tento rok bez hostiteľa, prvýkrát od roku 1989. Prítomným a divákom sa prihovárali hosťujúce osobnosti, v jednom prípade „vystúpila“ na pódium aj animovaná postava Homera Simpsona.

Aj čierny humor

Organizátori sa počas večera nevyhli ani neslávnym udalostiam spojeným s hviezdami seriálov. V jednej zo scénok sa na obrazovke objavila rodina z animovaného seriálu Family Guy (Griffinovci).

Hlava rodiny Peter Griffin sa prihovoril deťom a zaspomínal si na odovzdávanie cien spred rokov. „Nuž, deti, za mojich čias boli ceny Emmy vždy nocou tých najväčších hviezd a víťazov,“ povedal.

„Každý rok to boli Bill Cosby, Roseanne, Roseanne, Bill Cosby, Bill Cosby, Roseanne a Bill Cosby,“ dodal. Tvorcovia takto zakomponovali zmienku o herečke Roseanne Barrovej, ktorá pred časom zverejnila na sociálnej sieti rasistický komentár a hercovi Billovi Cosbym. Ten je vinný zo sexuálneho zneužívania.

„Ceny Emmy boli vždy skvelé v oceňovaní skvelých ľudí za skvelú prácu,“ zhrnula postavička zo seriálu, ktorý je pre svoj sarkazmus a čierny humor známy. „Kto bude tohtoročný Bill Cosby a Roseanne? Pozerajme ďalej, aby sme to zistili!“ dodal.

Prejavy využili na posolstvá

Kým väčšina víťazov a víťaziek po triumfe ďakovali na pódiu svojej rodine či kolegom, mnoho z nich využili tieto chvíle, aby prehovorili o témach, ktoré sú pre nich dôležité.

Alex Borstein, ktorá vyhrala cenu za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu, konkrétne v The Marvelous Mrs. Maisel, spomenula svoju starú mamu, ktorá prežila holokaust.

„Moja stará mama bola v rade ľudí, ktorých strieľali a padali do jamy... Otočila sa na k strážnikovi a povedala, ‚Čo sa stane, ak vystúpil z radu?‘ a on odpovedal ‘Nemám srdce zastrliť vás, ale niekto ho bude mať‘,“ uviedla herečka.

„A ona z toho radu vystúpila a vďaka tomu som tu ja a vďaka tomu sú tu moje deti, takže dámy, vystúpte z radu,“ dodala.

Rodinu v preslove pripomenula aj Patricia Arquette, ocenená za najlepší výkon vo vedľajšej úlohe limitovanej série alebo filmu, ktorý predviedla v Odhalení. Na začiatok vyjadrila veľkú radosť z toho, že po 50. narodeninách dostáva „najlepšie úlohy svojho života“.

So slzami v očiach pokračovala, keď spomenula svoju sestru Alexis. Tá zomrela v roku 2016 po zástave srdca spojenej s ochorením HIV. Alexis bola rovnako herečka a jedna z prvých transgender aktivistiek v Hollywoode.

„V srdci cítim tak veľký smútok zo straty mojej sestry Alexis,“ uviedla herečka s tým, že sa bude snažiť pomôcť zmeniť svet, aby už transgender ľudia neboli v nevôle iných. „A dajte im prácu, sú to ľudské bytosti, poďme im dávať prácu a zbavme sa tejto predpojatosti, ktorú máme všade,“ uzavrela americká herečka.