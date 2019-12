25 najdôležitejších udalostí roka v slovenských médiách

28.12.2019, 19:00 | Mediálne.sk

Napredujúce vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka, predaj najsledovanejšej televízie, obžaloba Kočnera a Ruska v súvislosti so snahou podvodne vymámiť z účtovníctva Markízy milióny v zmenkovej kauze, pretrvávajúce podozrenia na politický vplyv v RTVS, návrat práva na odpoveď do legislatívy či vznik nových médií rámcovali mediálne dianie na Slovensku v uplynulom roku. Pozrite si koncoročný prehľad Mediálne.sk, v ktorom mapujeme najdôležitejšie udalosti uplynulých 12 mesiacov.

1. Kočnera obžalovali z objednávky vraždy Kuciaka

Po niekoľkomesačnom vyšetrovaní podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v októbri obžalobu na obvinených Mariana Kočnera a ďalšie tri osoby (Tomáš Szabó, Miroslav Marček, Alena Zsuzsová) v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Prvé pojednávanie sa konalo 19. decembra, obvinení odmietli dohodu o vine a treste a ich obhajca namietal formálne chyby vyšetrovateľov.

Hlavné pojednávanie sa začne 13. januára. V prípade uznania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 25 rokov alebo na doživotie. Novinára portálu Aktuality.sk s partnerkou zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Za vraždu J. Kuciaka zaplatil objednávateľ minimálne 70-tisíc eur.

2. Markízu kúpil Kellner

Najbohatší český podnikateľ Petr Kellner kúpil spoločnosť CME, ktorej patrí televízia Markíza a stanice v ďalších štyroch krajinách. Transakcia mala hodnotu takmer 1,9 miliardy eur, musia ju ešte schváliť národní regulátori aj Európska komisia. CME plne ovládala najsledovanejšiu slovenskú televíziu od roku 2007. Väčšinovým akcionárom je skupina Time Warner, ktorú vlani pohltil operátor AT&T. Firma avizovala, že stredoeurópske televízie pre ňu nie sú prioritou. CME sa pred predajom podarilo znižovať svoj dlh, v prevádzkovom zisku sa drží aj Markíza. P. Kellner získal v balíku aj českú Novu, v oboch krajinách má viacero podnikateľských aktivít, pričom k mediálnemu biznisu mal dosiaľ najbližšie cez mobilného operátora O2.

3. Novinárov lustrovali

Na Slovensku hromadne lustrovali novinárov, a to v prípade vyšetrovania poslaneckého asistenta Filipa Rybaniča, ktorý nahliadol ako zamestnanec banky do účtov bývalého ministra Roberta Kaliňáka. Pre lustráciu takmer 30 novinárov sa začalo viesť trestné stíhanie. Ďalšie sa týkalo aj neskoršieho lustrovania zavraždeného J. Kuciaka na jeseň 2017. Pokyn na to mal dať bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, tvrdil bývalý riaditeľ spravodajskej jednotky finančnej polície Pavol Vorobjov. T. Gašpar to odmietol, podľa neho Kuciakova lustrácia súvisela s kauzou Rybanič. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil P. Vorobjova v prípade Kuciakovej lustrácie pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomocí verejného činiteľa v súbehu s prečinom neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Lustrovaní novinári zvažovali spoločné podanie na súd a uplatnenie si nemajetkovej ujmy.

4. Politici majú znova právo na odpoveď

Verejní činitelia majú mať opäť právo na odpoveď. Inštitút od novembra znova zaviedla novela tlačového zákona z dielne poslanca koaličného Smeru-SD Dušana Jarjabka. Právo žiadať o uverejnenie odpovede má

