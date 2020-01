13 postrehov z oscarových nominácií a prečo Joker veľa nevyhrá

14.01.2020, 14:10 | Milan Korec

Hoci mnohí svorne tvrdia, že pondelkové nominácie na 92. ročník Oscarov nepriniesli veľa prekvapení, stačí sa opýtať Jennifer Lopez, Awkwafiny alebo rovno u Disnyeho či v Netflixe, či majú rovnaký názor.

Pri podrobnom študovaní zistíte, že mimoriadne skrátená a otvorená oscarová sezóna (nezabúdajte, o štyri týždne bude po nej) nasleduje troška iné pravidlá a niektoré kategórie zažili neuveriteľne náročné bitky o päť pozícií. Rysujú sa nám už aj favoriti, ktorých môžu potvrdiť iné ceny v ďalších týždňoch.

Najvyšší počet filmov s desať a viac nomináciami

Každý rok sa objaví film, ktorý má dvojciferný počet nominácií a občas prídu aj dva. Ale štyri filmy, ktoré majú aspoň 10 a viac nominácií (1917, Vtedy v Hollywoode, The Irishman, Joker), to je nevídaný rekord. Historické filmy majú tendenciu povysávať takmer všetko – filmy zo súčasnosti to majú ťažšie.

Joker – veľa nominácií, ale možno iba jedna až dve ceny

Joker má síce najväčšie množstvo nominácií, ale v tomto momente vyzerá skôr ako silný film v top 5. V prospech snímky hrá Zlatý lev z Benátok a zrejme Oscar pre Joaquina Phoenixa, na druhej strane nemá silné recenzie, ide o pomerne temný film a sčasti je tu komiksové pozadie.

Všetci berú Jokera ako jasnú vec, no vlani bol Čierny panter nominovaný na Oscara ako prvý komiks. Doba sa zmenila, hoci Joker nepôsobí ako komiksový film napriek pôvodu postavy v DC zošitoch...

Hlavná bitka: 1917 vs. Vtedy v Hollywoode

Momentum pre 1917 silnie. Napriek tomu, že ide o posledný film, ktorý bol premietaný pre Akadémiu a bol opomenutý pri cenách SAG (herecká guilda), jeho pozícia sa zlepšuje zo dňa na deň. Zlatý glóbus za réžiu a najlepšiu drámu sú výborné predpoklady, aj zdieľaná cena za réžiu na Critics Choice cenách.

Druhým silným kandidátom ostáva Tarantinov počin Vtedy v Hollywoode, lebo je to film

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť