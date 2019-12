10 z 10: Od Avatara po komiksy. Najdôležitejšie filmové momenty dekády

28.12.2019, 10:00 | Michal Korec

Filmový priemysel na konci roka 2009 oslavoval príchod Avatara a novej 3D technológie. Všetci sa následne odhodlali natáčať či prerábať filmy do trojrozmernej dimenzie. Kinári masívne investovali do nových premietačiek, plátna či okuliarov, ale ošiaľ rýchlo pominul. Už po dvoch rokoch sa ukázalo, že šikovní režiséri vedia s technológiou pracovať: Martin Scorsese priniesol Huga, Steven Spielberg Tintina. Ale ostatní rýchlo zbúchali filmy a poslali ich do rýchlokvasených produkcií na prerábanie do 3D – a zrazu prišli otrasné konverzie ako Súboj titanov, Posledný vládca vetra i Alica v krajine zázrakov.