Rybanský znovu skončil v RTVS, v priebehu roka druhýkrát

08.01.2019, 16:04 | reb | pol | © 2019 News and Media Holding

Po pár mesiacoch z RTVS opäť odchádza Juraj Rybanský. Po tom, ako sa bývalý šéf spravodajstva a publicistiky vrátil v septembri minulého roka ako riaditeľ informačných okruhov Slovenského rozhlasu, vo verejnoprávnej inštitúcii znovu skončil v decembri.

O ďalších personálnych zmenách v RTVS informoval Denník N. Tomu potvrdila odchod J. Rybanského hovorkyňa Erika Rusnáková. Riaditeľom informačných okruhov Slovenského rozhlasu – Rádia Slovensko, Regín a zahraničného vysielania bol od septembra do polovice decembra.

J. Rybanský nastúpil do RTVS pôvodne v septembri 2017, v čase, keď už bol na jej čele Jaroslav Rezník. Vtedy sa stal novým šéfom Sekcie spravodajstva a publicistiky, vo funkcii vymenil Lukáša Dika. Predtým pôsobil na komunikačnom oddelení ministerstva hospodárstva.

Po pár mesiacoch, presnejšie vo februári 2018, však J. Rybanský v RTVS nečakane skončil. Ako uvádzal – pre zdravotné dôvody. Na poste teda opäť nastali zmeny, spravodajstvu a publicistike začal šéfovať súčasný vedúci sekcie Vahram Chuguryan.

Neprehliadnite Do RTVS sa vracia bývalý šéf spravodajstva Rybanský

Od Rezníka odišiel v marci tohto roka so slovami „zdravie mám iba jedno“

Do RTVS sa vracia bývalý šéf spravodajstva Rybanský Rada RTVS sa pýtala Rybanského, prečo odchádza. Rezníkovi priznala plnú odmenu

Telerozhlas predstavil aj definitívnú organizačnú štruktúru po zmenách nového...

Odchod J. Rybanského z RTVS riešila na svojom zasadnutí aj Rada RTVS, ktorá sa odchádzajúceho manažéra pýtala, či za jeho koncom sú v skutočnosti zdravotné dôvody, a nie atmosféra v inštitúcii, prípadne spory s J. Rezníkom.

„Nijako to nesúvisí,“ odvetil vtedy s tým, že informácie, ktoré sa na túto tému objavili v médiách boli „konšpirácie, neraz až absurdné“.

„Nemá to nič so žiadnymi domnelými konfliktmi a spormi. Moje vzťahy s pánom generálnym riaditeľom sú, boli aj budú veľmi slušné a korektné,“ dodal J. Rybanský. Po polroku sa napokon do RTVS vrátil, aby ku koncu roka opäť odišiel.

Meno Rybanského nástupcu RTVS zatiaľ nespresnila. Ako potvrdila E. Rusnáková, do Slovenského rozhlasu, naopak, prišla Agáta Staneková, bývalá hovorkyňa bratislavského dopravného podniku, ktorá bude pôsobiť ako dramaturgička.