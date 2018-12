Rádiá nechápu, prečo nedostali výnimky. Narýchlo budú musieť meniť playlisty

Na Rádiu Vlna či Best FM počas dňa nepočujete skladbu, ktorá by vznikla v uplynulých piatich rokoch. To sa však od nového roka zmení, licenčná rada už staniciam neudelila výnimky z kvót na domácu hudbu, hoci v minulosti tak robila. Rádiá situácia zaskočila, musia ju riešiť narýchlo a obávajú sa aj poklesu počúvanosti.