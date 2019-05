Pri kvótach na domácu hudbu v rádiách plánuje ministerstvo zmeny

15.05.2019, 10:51 | TASR | Mediálne.sk

Ministerstvo kultúry (MK) SR uvažuje v prípade zákonného percenta domácich hudobných diel o legislatívnych úpravách. Tie sa majú týkať najmä procesného postupu pri udeľovaní výnimiek Radou pre vysielanie a retransmisiu (RVR), rovnako aj celkového rozvrhnutia kvóty na vysielací čas. Uviedla to hovorkyňa ministerstva Barbora Palovičová.

„Rezort plánuje prísť s novou úpravou mediálneho práva ešte v tomto roku. Pracovná skupina, ktorá je kreovaná práve za účelom príprav novej legislatívy, sa bude iste zaoberať aj otázkou kvót na slovenskú hudbu,“ informovala hovorkyňa.

Aktuálny stav hodnotí ministerstvo pozitívne. „Nielen legálne, ale najmä reálne sa ukázalo, že to bol krok správnym smerom,“ dodala B. Palovičová.

Ako by sa proces udeľovania výnimiek mal zmeniť, nie je úplne jasné. V zákone nie sú v súčasnosti dostatočne definované podmienky na to, aby rozhlasová stanica nemusela ustanovenie o kvótach napĺňať. Paragraf píše o rádiách, pri ktorých je dodržiavanie povinného podielu „úplne vylúčené vzhľadom na zameranie programovej služby“.

Licenčná rada v rozhodovacej praxi čiastočné výnimky – z hraniach takzvaných nových diel – udeľovala napríklad oldies či rockovým rádiám, od tohto roka s tým však prestala a trh de facto zjednotila tým, že výnimku nedala nikomu.

Reagovať tak mohla aj na rozhodnutie súdu, ktorý dal vlani za pravdu najpočúvanejšiemu Rádiu Expres, ktoré sa sťažovalo, že výnimku nedostalo a iné rádiá áno.

Téma kvót zarezonovala aj na nedávnom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Predsedníčka RVR Marta Danielová sa v tejto súvislosti prihovorila za možnosť flexibilného rozpätia kvót pre slovenskú hudbu.

Vychádza aj zo skúseností a prístupu vysielateľov. „Nikto z nich sa nebráni hraniu slovenskej hudby, no v niektorých prípadoch je splnenie kvót naozaj výrazným zásahom do programovej štruktúry a rozhlasového projektu.“

M. Danielová sa takisto prihovára aj za to, aby hranie slovenských pesničiek nebolo viazané len na takzvaný primetime, ale aj na časový úsek od 24.00 do 6.00 h.

V súčasnosti sa do podielu slovenských skladieb rátajú len pesničky hrané od 6. ráno do polnoci – znamená to, že pre naplnenie 25-percentnej kvóty za mesiac musia stanice v uvedenom časovom úseku odohrať ešte o niečo viac piesní domácich autorov.

Povinnosť hrať povinný podiel slovenských pesničiek vo vysielaní stanovila rádiám od 1. apríla 2016 novela zákona o vysielaní a retransmisii.

Súkromné rádiá musia v súčasnosti vyčleniť najmenej štvrtinu vysielacieho času mesačne pre slovenskú tvorbu. V prípade verejnoprávneho rozhlasu to je minimálne 35 percent. Pätinu z povinného podielu musia tvoriť novinky, teda skladby, ktoré vznikli v období posledných piatich rokov.