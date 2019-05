Nová relácia Rádia Regina dostala názov od poslucháčov

30.05.2019, 15:20 | reb | © 2019 News and Media Holding

RTVS vybrala názov novej relácie Rádia Regina, ktorá bude určená najmä mladšej generácii. Porota rozhodla, že sa bude volať Na vlastné nohy. V éteri prvýkrát zaznie v nedeľu 8. septembra.

Rádio Regina hľadalo výstižný názov programu spolu so svojimi poslucháčmi. Do súťaže, ktorú vyhlásilo začiatkom apríla, sa zapojilo takmer 300 ľudí. K najčastejším nápadom patrili názvy Hešteg, Emoji alebo Do pohody.

„Originálnych návrhov bolo naozaj veľa, medzi inými napríklad Počuje ma niekto?, Mladovrásky, Rady bez brady, Pod bránou, Na palube, To nerieš, Chill out zóna, Po škole či Jasná vec,“ priblížila šéfdramaturgička Rádia Regina Západ Mária Grebeňová-Laczová.

Dodáva, že nakoniec sa porota priklonila k názvu Na vlastné nohy, ktorý odzrkadľuje etapu života, keď sa mladý človek osamostatňuje, dospieva a takpovediac sa stavia na vlastné nohy.

Ako uvádza RTVS, nová relácia má bez moralizovania rozoberať problémy, ktoré v súčasnosti najviac trápia mladých ľudí. Určená však bude aj tým, ktorí im chcú porozumieť a pomôcť. Nebudú v nej chýbať ani témy späté s hudbou, street aktivitami, adrenalínom, zábava a príbehy inšpiratívnych ľudí.

V prvej časti, ktorá sa bude vysielať 8. septembra, bude Regina hľadať odpovede na otázku – Prečo mi nik nerozumie?, ale aj na to, ako riešiť spory so súrodencami, rodičmi a učiteľmi.

V ďalších častiach sa poslucháči bližšie dozvedia o výmenných pobytoch v zahraničí, ako riešiť rozvod rodičov, ako si správne vybrať školu a aké možnosti majú po maturite. Témami budú aj zdravotné problémy spojené so schizofréniou, anorexiou či bulímiou.