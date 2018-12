Kvóty budú platiť pre všetky rádiá. Rada otočila a neudelila už výnimky

19.12.2018, 20:12 | reb | © 2018 News and Media Holding

O udelenie výnimky týkajúcej sa povinnosti hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel v roku 2019 požiadali doteraz Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR) tri stanice verejnoprávneho Slovenského rozhlasu a šesť komerčných rádií. Regulátor tentoraz rozhodol inak ako v minulosti – nevyhovel žiadnemu vysielateľovi.

Rada rozhodla o všetkých do stredy doručených žiadostiach. Keďže ich zamietla, vysielatelia budú v roku 2019 povinní dodržiavať zákonom stanovený podiel slovenskej hudby.

Kvóty nariaďujú, že slovenské piesne majú v prípade komerčných staníc tvoriť štvrtinu vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, v prípade RTVS ide o 35 percent.

Jednu pätinu z týchto piesní majú tvoriť nové slovenské pesničky, teda tie, ktoré sú mladšie ako päť rokov. Do podielu sa pritom zarátavajú len skladby odohrané medzi 6. hodinou ráno a polnocou.

Na obdobie roka 2018 mali udelenú čiastočnú výnimku z hrania nových diel Rádio Anténa Rock, Aligator – Classic Rock Radio, Radio One Rock, Radio One Retro, Rádio Vlna, Rádio Best FM a verejnoprávne Rádio Pyramída. Úplnú výnimku získali programové služby RTVS Rádio Patria a Rádio Devín.

Nedržali sa doterajšej praxe

Keďže výnimky prestanú platiť už o pár dní, rádiá o ne žiadali aj na ďalšie obdobie. Znovu o ne prejavilo záujem

