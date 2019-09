Dvom rádiám sa končí licencia. Na jeseň je voľných 34 frekvencií

17.09.2019, 17:47 | reb | © 2019 News and Media Holding

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyhlásila druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií. Voľných je ich 34, pričom štyri frekvencie sú nové a individuálne skoordinované.

Sedem frekvencií do mája 2021 využíva Rádio 7, ďalších trinásť má do decembra 2021 pridelených Rádio One. Z týchto frekvencií Rada dve stanici odňala, rozhodnutia regulátora ale zatiaľ nie sú právoplatné.

Obe spomínané rádiá budú frekvencie v roku 2021 využívať už 16. rok, čo je maximálna doba. Po jej uplynutí môžu požiadať o novú licenciu, frekvencie však musia ísť podľa zákona do výberového konania, kde sa o ne môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Do jesenného výberového konania Rada zaradila aj sedem frekvencií, ktoré v jarnom výberovom konaní 2019 zostali nepridelené.

Frekvencia 89,7 MHz Michalovce sa uvoľnila po zániku licencie Rádiu Šírava. Frekvencie 92,4 MHz Martin a 89,6 MHz Prievidza boli odňaté na vlastnú žiadosť Rádiu Best v auguste.

Štyri nové frekvencie boli koordinované individuálne. Kmitočty 101,7 MHz Dubnica nad Váhom a 106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom koordinovalo Rádio Wow, pričom druhá z frekvencií je prdeliteľná iba tomuto rádiu. Frekvenciu 103,6 MHz Nitra si skoordinovalo Rádio 7 a 93,7 MHz Spišská Nová Ves Rádio Expres, doplnila pre Mediálne.sk hovorkyňa RVR Ivana Furjelová.