Adela sa vracia do éteru Fun rádia. Moderovať bude znovu so Sajfom

15.01.2020, 13:05 | reb | © 2020 News and Media Holding

V júni tohto roka oslávi Fun rádio 30 rokov od svojho vzniku. Okrúhle výročie si však začína pripomínať už teraz. V rámci jubilea sa do éteru vráti aj dlhoročná moderátorka stanice Adela Vinczeová. Spolu s Matejom „Sajfom“ Cifrom budú uvádzať špeciálnu reláciu Funradio 30 s Adelou a Sajfom.

Novú reláciu zaradila stanica do programu v piatok podvečer. Vyčlenenú má hodinu, od 17. do 18. hodiny. Skráti sa tým relácia PPP s Verou, ktorá trvá od 14:00 do 18:00.

„Vy a my – spolu tento rok oslavujeme 30 rokov. To sú desiatky obľúbených moderátorov, stovky hitov, ktoré sme si všetci zamilovali a vy - najlepší poslucháči na svete. Zažite to najlepšie z Fun rádia za uplynulých 30 rokov každý piatok od 17-stej v špeciálnom narodeninovom programe: Funrádio 30 s Adelou a Sajfom,“ píše stanica na svojom webe.

V talkšou budú spomínať

Moderátorská dvojica po dlhšom čase zmenila aj svoju profilovú fotku profilu na Facebooku a fanúšikom odpromovala novú šou aj vizuálom relácie.

Ako pre Mediálne.sk priblížila Dana Tureničová z

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť