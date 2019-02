Značky sa pripravili na Super Bowl aj tento rok. Pozrite si najlepšie reklamy

01.02.2019, 20:06 | Mediálne.sk

Očakávaný Super Bowl sa odohrá už túto nedeľu. Verní fanúšikovia sa chystajú nielen na športové výkony futbalistov, ale ako je dobrý zvykom, aj na to najlepšie zo sveta reklamy. Pozrite si výber z najkreatívnejších nápadov, ktoré ponúkne 53. ročník prestížnej udalosti.

Microsoft – We All Win

Spoločnosť Microsoft sa predstaví reklamou na Xbox Adaptive Controller. Ide o ovládač pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Keďže klasický model ovládača pre obmedzený pohyb často nevedia použiť, Microsoft sa rozhodol pôžitok z video hier dopriať aj im. Napokon aj slogan reklamy znie jasne – We All Win, teda „vyhrávame všetci“.

Stella Artois – Change Up The Usual

Americký herec Jeff Bridges sa vracia na scénu ako „Dude“ z kultového filmu Big Lebowski. Nejde o jeho pokračovanie, objaví sa v reklame na pivo Stella Artois. Samotný herec na Twitteri najskôr zverejnil video teaser na reklamu belgického pivovaru. V spote od agentúry Mother New York sa Dude v jednom bare stretne s hviezdou seriálu Sex v meste Carrie Bradshaw v podaní Sarah Jessicy Parkerovej.

Bubly – „Can I have a bublé?“

V reklame počas Super Bowlu sa prvýkrát predstaví aj spevácka ikona Michael Bublé. Ten natočil vtipný spot, v ktorom sa so svojím názvom pohrala minerálka Bubly z portfólia PepsiCo. Kanadský rodák sa v reklame nevie zmieriť s tým, že nápoj z jeho rodnej hrude nie je pomenovaný po ňom.

Kia – The Great Unknowns – What If?

Reklamu so slávnou celebritou tento rok neprinesie značka Kia. Rozhodla sa staviť na iný koncept, kampaňou podporuje vyššie vzdelanie mladých ľudí v núdzi. V úvodnom spote ukazuje záber na viacero televízorov a hlas malého chlapca v pozadí hovorí o tom, že na reklamy sa počas Super Bowlu každoročne míňa veľký obnos peňazí pre známe tváre. „Čo keby to bolo tento rok inak? Čo keby to tento rok bolo o nás ostatných?“ pýta sa.

Budweiser – Wind Never Felt Better

Belgická spoločnosť Anheuser-Busch InBev uvádza, že nastal čas prijať opatrenia a pomôcť vybudovať lepšiu budúcnosť pre všetkých. Preto pri varení piva využíva vo svojich pivovaroch obnoviteľné zdroje, hlavne z veterných elektrární v Oklahome. Dodávať bude aj časť svojej čistej elektrickej energie do Atlanty, kde sa bude Super Bowl hrať. V téme ostáva aj pri svojom spote na značku Budweiser.

Hyundai – The Elevator

V reklame pre Hyundai sa tento rok ukáže americký herec Jason Bateman. Ten sprevádza skupinu ľudí vo výťahu, pričom na jednotlivých poschodiach im odhaľuje situácie, ktoré ich príliš netešia. Výnimkou je nakupovanie v Hyundai, kde ponúkajú špeciálnu poistku.

Olay – Olay Killer Skin

Sarah Michelle Gellarová, herečka, ktorá je známa aj ako premožiteľka upírov Buffy, sa opäť predstaví v strašidelnej scéne. Tentokrát však strach vystrieda radosť z krásnej pleti, ktorú má práve vďaka značke Olay. A práve preto ju nespoznal ani vlastný smarfón. Značka, ktorú vlastní P&G, ide s reklamou na Super Bowl premiérovo.

M&M`s – Bad Passengers

Aj tento rok prišla značka cukríkov M&M`s s vtipnou reklamou, do ktorej povolala herečku Christinu Applegatovú. V reklame je zachytená cesta autom, ktoré šoféruje práve hollywoodska hviezda. Aj keď by sa mohlo zdať, že sa na zadných sedadlách hádajú neposlušní súrodenci, pravda je niekde inde. Ticho nastane až po vyhrážke, že neposlušnú posádku herečka zaživa zje. Značka prvý raz využije reklamu cez Super Bowl na promo svojho nového produktu.

Uber – Unhappy Hour

Kým v žiare reflektorov sú najmä víťazi, spoločnosť Uber myslí aj na porazených. Presnejšie, na fanúšikov porazených. Obyvateľom mesta, ktorého hráči prehrajú, ponúka akciu Unhappy Hour, teda nešťastnú hodinku. Aspoň trocha šťastia im bude chcieť do života vniesť odvozom zadarmo hodinu po prehratom zápase. (Ne)tešiť z jazdy sa tak budú buď priaznivci tímu New England Patriots alebo klubu Los Angeles Rams. Tvárou kampane je hráč amerického futbalu Russel Wilson, ktorý už skúsenosť s prehrou v Super Bowle má. Treba však dodať, že jedenkrát ho aj vyhral.

Skittles – Skittles Commercial: The Broadway Musical

Aj ďalšia značka sladkostí sa pripravuje na Super Bowl. Avšak, úplne inak, ako ostatní. Skittles sa rozhodla pre skutočne netradičný koncept. Na nedeľu nemá pripravený žiaden spot, ale rovno muzikál. Okrem toho značka zverejnila aj hudobné videá zo skúšok či nahrávky na Spotify. Hlavnou hviezdou originálnej kampane je herec Michael C. Hall. Muzikál sa bude venovať práve komercii a reklame a viacerí tvrdia, že celý koncept je akoby vztýčeným prostredníkom od Skittles adresovaným paradoxne reklamnému trhu. Prečítajte si o Skittles (ne)reklame viac.

Zoznam všetkých inzerentov na tohtoročnom Super Bowle a ich zakúpený priestor zosumarizoval napríklad portál AdAge.com. Po 11 rokoch si brejk počas zápasu nekúpila napríklad Coca-Cola, ktorá sa tentoraz uspokojí len s reklamou pred finále. Naopak, prvý raz od roku 2006 si reklamu cez zápas objednal Burger King.