Zlúčený operátor Swan bude mať nového generálneho riaditeľa

21.01.2019, 14:08 | TASR

Telekomunikačný operátor Swan mení po zlúčení so spoločnosťou Benestra generálneho riaditeľa. Od februára ním bude poradca predstavenstva Roman Vavrík. Ten nahradí doterajšieho generálneho riaditeľa Martina Mosného, ktorý pokračuje ako člen top manažmentu a bude sa venovať rozvojovým projektom.

Obidve firmy mali už od mája 2018 spoločný manažment, od decembra minulého roku sa presťahovali do nových spoločných priestorov a fúziu dokončili k 1. januáru tohto roka. Swan má ambíciu byť protiváhou veľkej trojke nadnárodných telekomunikačných hráčov.

„Menovanie nového generálneho riaditeľa, ktorý prichádza z externého prostredia, je zavŕšením dohody o fúzii spoločností,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Swan Juraj Ondriš.

„Mojou ambíciou je spraviť zo Swanu spoločnosť so 100-miliónovým obratom. Znamená to posilniť našu dnešnú pozíciu ako druhého najväčšieho poskytovateľa informačno-komunikačných služieb v segmente firemných zákazníkov a priviesť firmu do najlepšej trojky aj v oblasti rezidenčných zákazníkov. Chcem rovnako pokračovať v procese kreovania Swanu ako atraktívneho zamestnávateľa s motivovaným tímom kolegov,“ povedal R. Vavrík.

R. Vavrík v spoločnosti Swan pôsobil od septembra 2018 ako poradca predstavenstva a aktívne sa zúčastňoval na tvorbe stratégie spoločnosti. Do Swanu prišiel zo Slovak Telekomu, kde 11 rokov pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách, naposledy ako riaditeľ pre obchod a marketing dcérskej spoločnosti Digi Slovakia.

Swan mal pred zlúčením za rok 2017 obrat 47,73 milióna eur. Nová spoločnosť je vlastnená rovnakým podielom investičnými skupinami Sandberg Capital a DanubiaTel.