Zlatý klinec spoznal tohtoročných víťazov, agentúrou večera sa stal Triad Advertising

Aj tento rok sa udeľovali ceny v reklamnej súťaži Zlatý klinec pre najkreatívnejšie kampane domácich agentúr za uplynulú sezónu. V jedenástich prípadoch bolo udelené ocenenie Zlatý klinec. Získal ich aj Triad Advertising, ktorý sa stal agentúrou večera.

Do Zlatého klinca bolo tento rok prihlásený rekordný počet prác, presne 352 od 40 agentúr. Kampane boli hodnotené v jedenástich kategóriách podľa mediatypov a v ďalších podkategóriách podľa zamerania reklamy.

Triad si odniesol celkovo 14 klincov. Zlaté mu patrili za prácu Slovensko žije všetkými farbami pre Absolutku v kategórii Kreativita v kampani a podkategórii Corporate Communications, tiež v kategórii Integrovaná kampaň. Agentúra si za túto prácu odniesla aj Grand Prix. Získala tiež sedem strieborných a päť bronzových klincov a s 965 bodmi sa stala Agentúrou večera.

Zlatý klinec sa podarilo získať aj agentúre Heads v kategórii Vizuál a podkategórii Print za prácu Playbook pre vydavateľstvo KK Bagala.

Zdroj: Heads

Zlatá soška bola udelená aj v kategórii Craft a podkategórii Best Artdirection. Získala ju agentúra Mullen Lowe GGK za spot Legenda o kamennej ovci pre spoločnosť Knauf Insulation. V tejto kategórii boli udelené ešte dva Zlaté klince, a to pre film The Gift od Oliver Agency a v podkategórii Best Illustration agentúre Pekne & Dobre za Papierové ilustrácie pre papierový časopis značky Yeme.

Zdroj: Pekne & Dobre

Najvyššie ohodnotenie v podobe Zlatého klinca bolo udelené dvakrát v kategórii Design a podkategórii Obalový dizajn. Jeden z nich putoval agentúre GunPowder za prácu Hurban Legend pre Heineken Slovensko.

Druhý patrí agentúre MUW Saatchi & Saatchi, ktorá pripravila SmartFolder pre klienta ČSOB. Táto práca zaujala aj v kategóriách Klasické média a Promo & Activation v podkategórii Direct marketing, kde taktiež získala Zlatý klinec.

Zdroj: GunPowder

Trofej so zlatým odleskom sa podarilo získať aj Elite Solutions v kategórii Digital a podkategórii Mobile & Apps, patrí jej za Aplikáciu s odmeňovaním za zodpovedné šoférovanie od O2.

Na podujatí bola vyhlásená aj cena Art Prix, ktorá za výrazný umelecký vklad putovala Petrovi Ehrenbergerovi, autorovi spotov pre Absolut, Tatra banku, Popradskú kávu, Lindeni, Poštovú Banku, Oriflame, Kaufland, Lidl, Orange, spotov pre Matúša Valla, Bistro, Rexonu a ďalších.

Ocenenie Filip za výnimočný prínos pre slovenskú reklamu udelili Petrovi Rajčákovi z Effectivity Powered by Publicis.

V rámci Zlatého klinca 2019 bola druhýkrát ocenená Best Non-Profit práca. Cenu, ktorú odovzdáva Slovenská sporiteľňa, získala agentúra Respect APP a združenie Divé maky za kampaň Prijateľní.sk.