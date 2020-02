Zlatý Bažant končí s agentúrou Wiktor Leo Burnett, šancu dostane iná

06.02.2020, 09:08 | pol | © 2020 News and Media Holding

Pivnú značku Zlatý Bažant zastreší po piatich rokoch nová kreatívna agentúra. Po spolupráci s Wiktor Leo Burnett si Heineken Slovensko vybral na ďalšie kampane agentúru Made by Vaculik. Tá sa už o niektoré značky klienta starala aj doteraz.

Slovenský Heineken robil výberové konanie pre svoju vlajkovú značku Zlatý Bažant na prelome rokov.

Do tendra pozvala spoločnosť tri agentúry, ktoré sa aj dosiaľ podieľali na tvorbe kreatívnych riešení pre jednotlivé značky z portfólia výrobcu, teda Wiktor Leo Burnett, Made by Vaculik a Apple Pie.

Na základe prezentácií agentúr sa vedenie Heinekenu rozhodlo pre novú agentúru, ktoré prevezme ATL komunikáciu značky Zlatý Bažant.

„Chcel by som sa touto cestou poďakovať Wiktor Leo Burnett za výborne odvedenú prácu v uplynulých rokoch. Spoločne sa nám podarilo uviesť na trh nový komunikačný koncept, keď sa svetové slovenské pivo vrátilo domov do Hurbanova, kampaň na legendárnu inováciu roku 2016 – Zlatý Bažant ´73 a ďalšie iné úspešné projekty. Patrí im úprimná vďaka za všetku energiu a skvelú prácu, ktorú pre nás urobili, a ktorá vyústila hneď do niekoľkých ocenení Zlatý klinec či Effie,“ uviedol Ronald Lupták, marketingový riaditeľ slovenského Heinekenu.

S Wiktor Leo Burnett spolupracoval

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť