Železnice, Absolut aj ZľavaDňa. Pozrite si, ktoré reklamy bodovali na YouTube

Na popredných priečkach sa umiestnili reklamy, ktorých úspech závisel od viacerých kritérií. Tohtoročný rebríček podľa Googlu dokazuje, že univerzálny recept na úspech u publika neexistuje – dôležité je postarať sa o pozitívny zážitok zo sledovania videa.

„Vyhodnotenie najúspešnejších reklamných kampaní na slovenskom YouTube prebieha v súlade s globálnymi kritériami YouTube Ads Leaderboard. Finálne poradie je zostavené na základe algoritmu, ktorý zohľadňuje počet videní, mieru organického zhliadnutia videa voči všetkým zhliadnutiam, mieru interakcie (palce či zdieľanie), čas strávený sledovaním videa a podobe,“ približuje Google.

Tentokrát patrí prvenstvo ZSSK a spotu Ideme vlakom, v ktorom skupina S hudbou vesmírnou spieva rovnomennú pieseň. Za kampaňou stojí reklamná agentúra Jandl.

„Video je vysoko efektívny spôsob budovania povedomia o značke, čo si čoraz viac uvedomujú aj marketéri. V súčasnosti sme svedkami revolúcie, ktorá výrazne mení spôsob, akým kreatívne ekosystémy fungujú. Tvorcovia prezentujú zaujímavú video tvorbu, pričom sa neustále zlepšuje kvalita obsahu aj prevedenia,“ komentuje tohtoročný YouTube Ads Leaderboard rebríček Petr Houzar, Branding & Agency Lead Googlu pre Českú republiku a Slovensko.

Tvrdí, že existuje niekoľko spôsobov, ako si získať pozornosť diváka. Skúsenosť však Googlu napovedá, že úspešná reklama prináša najmä kombináciu hudby, influencerov a humoru.

Druhá priečka v rebríčku reklame od agentúry Triad Advertising na Absolut Vodku „Slovenské mamičky, pekné dcéry máte“, ktorá sa pri svojom spustení postarala o značný rozruch. Video spot kombinuje dynamickú hudbu s gradujúcim dejom.

Víťaznú trojicu reklamných spotov na YouTube u nás uzatvára vianočná reklama od ZľavaDňa s meškajúcim Santom, ktorá bola freelance zákazkou. Práve s touto kampaňou išla ZľavaDňa po prvý raz aj do televízií.

Influencerky zapojila do kampane značka Oreo. Povolala Češku Koki a Slovenku Beth Sal. V reklame, ktorá skončila ako štvrtá najobľúbenejšia, sa podelili o svoje obľúbené vianočné recepty pripravené práve z týchto sušienok. Stoja za ňou reklamná agentúra TheHive a mediálna agentúra iProspect.

Prvú päťku uzatvára reklama potravinového reťazca Lidl. V kampani od agentúry Wiktor Leo Burnett ďakuje zákazníkom, ktorí kúpou produktov podporili choré deti či nákup inkubátorov v rámci jeho CSR projektov.

Dve miesta, šieste a ôsme, obsadila v rebríčku YouTube Ads Leaderboard kozmetická značka Maybelline. V oboch prípadoch sa jej podarilo zaujať reklamami o líčení so speváčkou Monikou Bagárovou od kreatívnej McCann Prague a mediálnej agentúry Mets.

Takisto dve priečky patria aj Kofole. Tá bodovala s letnými reklamami o penožrútoch Penakulovi a Penokopke, o ktoré sa postarali kreatívna agentúra WMC/Grey a mediálna agentúra Digiline.

Na známe tváre vsadil minulý rok v kampani aj operátor O2. Konkrétne reklama od agentúry Triad Advertising a mediálnej agentúry Performics s Andreou Verešovou, v ktorej O2 promuje domáci internet, skončila u Slovákov ako desiata najúspešnejšia.

Zoznam najúspešnejších reklám na Slovensku zverejnil YouTube po prvýkrát minulý rok. Najsledovanejšou reklamou za rok 2017 sa stal spot Lidla – Stikeez Ovocie vs. Zelenina.

Globálny rebríček YouTube Ads Leaderboard 2018 ovládol Amazon s reklamou Alexa Loses Her Voice na hlasovú asistentku Alexu, s ktorou prišiel počas minuloročného Super Bowlu. Na festivale Cannes Lions si za ňu Apple prevzal aj jednu z hlavných cien.

YouTube Ads Leaderboard 2018

Slovenský rebríček

1. Ideme vlakom – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK)

2. Slovenské mamičky pekné dcéry máte – Absolut w/ Jimmy Pé ft. Natalie – Absolut Vodka

3. Vybavte darčeky jednoducho na ZľavaDňa – ZľavaDňa

4. Oreo vánoce s Koki a Beth Sal – Oreo

5. Zázrační ľudia robia krajší svet | ĎAKUJEME | Lidl | CSR – Lidl

6. Líčení á la 20. léta I Maybelline Make-up in the City S02 E10 – Maybelline

7. Kofola: Penakula – Kofola

8. Make-up poslepu I Maybelline Make-up in the City S02 E06 – Maybelline

9. Kofola: Penokopka – Kofola

10. Chcete sa pozerať na topmodelky vo vašej predsieni? – O2

Globálny rebríček

1. Alexa Loses Her Voice – Amazon Super Bowl LII Commercial – Amazon (USA)

2. YouTube Music: Open the world of music. It's all here. – YouTube Music (USA)

3. OPPO F7 - Real Support Makes Real Hero – OPPO F7 (India)

4. Nike - Dream Crazy – Nike (USA)

5. Turkish Airlines: Safety Video with The LEGO Movie Characters – Turkish Airlines (Turecko)

6. Groupon 2018 Super Bowl Commercial | „Who Wouldn't“ – Groupon (USA)

7. Samsung Galaxy: Moving On – Samsung (USA/Južná Kórea)

8. HomePod — Welcome Home by Spike Jonze — Apple – Apple (USA)

9. Gatorade | Heart of a Lio – Gatorade (USA)

10. Rescue Blue the Dinosaur - Lego Jurassic World - Pick Your Path – The Lego Group (Spojené kráľovstvo)