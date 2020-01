Za kávovar bez kávy a kávu bez chuti. Aj za to si zaslúžite dovolenku, hlási Satur

16.01.2020, 13:27 | reb | © 2020 News and Media Holding

Cestovná kancelária Satur spustila pri príležitosti stého výročia svojho aktívneho pôsobenia na trhu kampaň, v ktorej komunikuje, že všetci Slováci si zaslúžia dovolenku. Tvrdí v nej, že je odmena za všetky nepríjemnosti, akými sú „rovnaký výhľad každý“ deň alebo za „zápcha bez príčiny“. Dôvody menuje v troch televíznych spotoch od agentúry Wiktor Leo Burnett.

„Za nespravodlivo povýšených kolegov, za ‚prosím, doplňte papír‘, za všetky chyby 404, za zápchy bez príčiny aj tie s príčinou, za... Dosaďte si to svoje, za čo si zaslúžite bezstarostnú vylihovačku podľa svojho gusta,“ uvádza Satur k novej kampani.

Ťažiskom kampane cestovnej kancelárie sú 30 a 20-sekundové spoty, ktoré sú nasadené v televízii od začiatku januára. Dopĺňajú ich aj online spoty nasadené na sociálnych sieťach. Na pláne má aj spustenie súťaže.

Aj kreatívci z agentúry Wiktor Leo Burnett si znenie reklám prispôsobili a zamysleli sa nad tým, za čo všetko si zaslúžia dovolenku oni.

Za všetky katnuté budgety, za všetky spoty zo Shutterstocku, za nezmyselné spájania konceptov A, B aj C. Za zle pochopené briefy, zrušené produkcie a zbytočne prepálené hodiny. Za ‚spravte to virálne‘ a za ‚je to super, ale...‘ píšu s nadsázkou zástupcovia agentúry.