Vyhrávajú silné príbehy. V Cannes ocenili ďalšie kampane

19.06.2019, 21:44 | reb | © 2019 News and Media Holding

Na festivale kreativity Cannes Lions vo Francúzsku pokračujú v udeľovaní cien v ďalších kategóriách. Opäť ocenili aj najlepšie práce z najlepších, ktorým patrí Grand Prix. Bodoval napríklad denník New York Times a opäť Nike s kampaňou Dream Crazy.

Americký denník New York Times získal Grand Prix v kategórii Film Craft za spoty kampane The Truth is Worth It, za spoluprácu s Final Cut a agentúrou Droga5 má sošku aj v podkategórii strih.

Ocenená bola celkom pätica spotov – Resolve, Rigor, Courage, Perserverance a Fearlessness. Tie odhaľujú rozličné situácie, ktorými si musia prejsť novinári s cieľom priniesť príbehy, či už do tlačených novín alebo ich publikujú online. Rovnako odhaľujú aj ich schopnosti, odvahu či talent.

Neprehliadnite V Cannes rozdali prvé ceny. Ako vyzerá najlepší print či bilbord?

Na súťaži kreativity Cannes Lions udelili Grand Prix v niekoľkých kategóriách,...

V tejto kategórii sa o ceny uchádzalo dokopy 1 924 prác, okrem hlavnej ceny si zlaté sošky odnieslo 12 kampaní, ďalších 24 bolo strieborných a 41 bronzových.

V kategórii Digital Craft patrí hlavná cena škandinávskej značke Carlings za platformu adDress the Future, ktorú definuje ako „prvú virtuálnu kolekciu oblečenia s nulovým negatívnym dopadom na životné prostredie“.

Prináša totiž virtuálny šatník s kúskami najmä pre mladšiu generáciu vo veku od 18 do 25 rokov. Tá ňou môže predviesť svoju módnu kreativitu bez toho, aby ubližovala planéte.

V tom používateľom pomáha 3D program Marvelous Designer, v ktorom sa digitálne oblečenie dokáže „ušiť“ rovnako ako reálne šaty, ktoré je potom možné „obliecť si“ na seba na fotografii. Carlings pripomína, že práve vďaka digitálnemu oblečeniu je možné vytvárať nekonečný počet kúskov a kombinovať ich bez obmedzení.

V kategórii Digital Craft sa uchádzalo o ocenenie 797 prác, okrem Grand Prix získali 4 práce zlaté sošky, 7 prác strieborných levov a 11 kampaní odišlo s bronzovou soškou.

Značka Nike si z Cannes odnáša ďalšiu hlavnú cenu, tentoraz za kategóriu Industry Craft. V rámci aktivity Just Do It HQ at the Church prestavala spolu s Momentum Worldwide kostol v Chicagu na basketbalové ihrisko.

Mladým športovcom tak umožnila venovať sa im záľubám v bezpečnom prostredí. „Ide o oslavu toho, ako dokáže sila športu spojiť mesto a priniesť zmenu poskytnutím bezpečného útočiska pre mládež v tomto meste,“ píše The Drum. Nike poukázal na to, že obyvatelia Chicaga čelili v posledných rokov viacerých streľbám, ktoré si vyžiadali obete.

Grand Prix získala značka Nike z dokopy 1 697 prihlásených prác, ďalej boli udelených aj 6 zlatých, 14 strieborných a 20 bronzových cien.

Nike si aktivitou v Chicagu pripomenul 30 rokov od vzniku legendárneho sloganu Just Do It. Rovnako ako kampaňou Dream Crazy od agentúry Wieden+Kennedy Portland, za ktorú jej patrí už druhá hlavná cena.

Uspieť a získať Grand Prix sa jej podarilo aj v kategórii Entertainment Lions for Sport. Okrem hráča amerického futbalu Colina Kaepernicka sa v nej objavila aj tenistka Serena Williamsová, ktorá poukazuje na nevyrovnané podmienky v športe pre ženy a mužov.

Do kategórie, ktorej cieľom je spájať ľudí a značky cez športové nadšenie, sa prihlásilo 702 kampaní, udelili dokopy 29 levov. Štyri z nich boli zlaté, 10 strieborných a 14 s bronzovým odleskom.

V kategórii Entertainment Lions for Music sa porota rozhodla udeliť Grand Prix dvom prácam. Prvá patrí hudobnému videu This is America s hercom Childish Gambino.

Pieseň je provokatívna, zobrazovať má rasovú nerovnosť, násilie a ďalšie témy, ktoré hýbu americkou spoločnosťou. Za videom stojí agentúra Doomsday Enterteinment z Los Angeles.

Grand Prix v hudobnej kategórii má aj pieseň Bluesman brazílskeho hudobníka Baco Exu do Blues. V rámci Entertainment Lions for Music bojovalo o ceny 391 prác, udelené boli 2 zlaté, 2 strieborné a 7 bronzových sošiek.

V kategórii Entertainment bodovala značka Johnson & Johnson filmom s názvom 5B. Značka ukázala, že nie je výlučne „detská“ a neponúka iba produkty pre najmenších. Priblížiť vie aj úplne odlišnú tematiku, pričom na dôkaze v podobe tohto dokumentu spolupracovala so štúdiom UM Studios New York.

Film 5B vyrozprával príbehy zdravotných sestier zo San Francisca, ktoré v 80. rokoch minulého storočia podali pomocnú ruku ľuďom s AIDS. Snímku režíroval americký režisér Dan Krauss, ktorý má na konte dve nominácie na Oscara.

Pôjde o prvý film financovaný značkou Johnson & Johnson, ktorý sa objaví na filmových festivaloch v Cannes, San Franciscou či Melbourne. Distribuuje ho spoločnosť Verizon, ide o jej premiéru vo filmovom priemysle.

Do kategórie Entertainment bolo prihlásených celkom 830 prác, ocenili 27 z nich. Okrem Grand Prix udelila porota 3 zlaté sošky, 10 strieborných a 13 bronzových levov.

V Cannes počas aktuálneho ročníka festivalu kreatívy budú vyhlasovať víťazov ďalších kategórii ako Mobile, Radio & Audio, Creative eCommerce, ale aj najlepších v kategóriách Media, PR a Social & Influencer Lions.

Slovenské kampane nominácie na festivale nezískali, no shortlist sa podarilo dosiahnuť reklame Phase – Moments od režiséra Maroša Milčíka na súťaži Young Director Award v kategórii Commercial.