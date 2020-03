Výdavky do médií vlani stúpli, počet reklám klesol

26.03.2020, 12:09 | Vladimíra Orgoňová | © 2020 News and Media Holding

Celkový objem výdavkov do reklamy na slovenskom trhu dosiahol minulý rok podľa spoločnosti Kantar Media hodnotu 2,5 miliardy eur. Ide o dáta rátané na základe cenníkových cien, bez započítania zliav, barterov a bonusov.

Na 12-percentnom raste mal najväčší podiel internet (34 percent) a televízia (13 percent), naopak najvyšší pokles zaznamenali noviny (-19 percent).

Podľa odhadov zástupcov mediálnych agentúr čisté reklamné výdavky vlani u nás rástli v priemerne o 3,3 percenta, keď dosiahli 372 miliónov eur. Z toho sa dá odhadnúť, že zľavy z cenníkových cien dosahujú až 85 percent.

Zdroj: Kantar

Viac ako 83 percent z celkových inzertných výdavkov smerovalo podľa monitoringu do televízií. Počet reklám v televíziách však medziročne klesol o jedno percento.

Najviac sa znížil počet reklám v novinách a časopisoch, rástol na internete, v kinách a rádiách.

Zdroj: Kantar

Ak by sa niekoľkosekundové reklamy prerátali na dni, tak všetky reklamy Joj Group by zabrali takmer dve tretiny roka, konkrétne 236 dní. Reklamy Markíza Group by tvorili 130 dní a stanice RTVS šesť dní z roka.

Najčastejšie sme videli v televíziách reklamu Slovenskej sporiteľne Moderná pôžička, a to 8 838-krát. Na internete bodoval Lidl so svojou imidžovou reklamou oslavujúcou 15 rokov na Slovensku.

Prvú vianočnú reklamu sme v roku 2019 videli už v polovici septembra od Mall.sk, mala názov Pekné čítanie. Celkový počet vianočných reklám bolo vlani 124 836 za viac ako 181 miliónov eur.

V roku 219 najviac inzerovali firmy zo segmentu Obchod, prvýkrát tak predstihol Finančné inštitúcie. Ich výdavky do reklamy dosiahli 359 miliónov eur, čo je takmer 40-percentný nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu.

K prvenstvu prispel najmä obchodný reťazec Lidl, ktorý inzeroval vo všetkých mediatypoch, od printov, outdooru, rozhlasu, televízií po internet.

Zdroj: Kantar

Finančný sektor s približne 283 miliónmi eur zaznamenal 8-percentný nárast v komunikácii oproti predchádzajúcemu roku. Do tohto sektora sú zarátané banky, poisťovne, investičné, lízingové spoločnosti a obchod s cennými papiermi.

V rámci tohto segmentu zaznamenala najvýznamnejší medziročný skok komunikácia havarijného poistenia a bankových úverov pre podnikateľov, avšak jednoznačne dominovala komunikácia spotrebiteľských úverov či elektronického bankovníctva. Zo zadávateľov viedla Slovenská sporiteľňa, ktorá komunikovala najviac v roku 2019.

Na treťom mieste skončil sektor Liekov a liečiv s propagáciou najmä liekov na kĺby, proti bolesti či proti kašľu. Medzi nimi sa ako najsilnejší zadávateľ reklamy umiestnil distribútor farmaceutických produktov GlaxoSmithKline. Štvrté miesto obsadil sektor Potravín, kde bol najväčším inzerentom Ferrero.

Na podporu telekomunikačných služieb smerovalo o osem perecent menej reklamných výdavkov ako rok predtým. Z posledných desiatich rokov bol 7-krát medzi prvými tromi zadávateľmi, a 3-krát uzatváral prvú päťku sektorov s najvyššími výdavkami do reklamy. Z telekomunikačných firiem najvic inzeroval Orange.