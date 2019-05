VÚB banka cieli na mladých, v kampani láka aj na bundu po Rytmusovi

15.05.2019, 12:11 | reb | © 2019 News and Media Holding

VÚB banka spustila projekt Fejm. V rámci neho môžu majitelia účtov pre mladých a študentov získať kúsky oblečenia od rôznych slovenských raperov, ktoré mali na sebe počas účinkovania vo svojich videoklipoch. Banka sa tak spojila s Patrikom „Rytmusom“ Vrbovským alebo Separom.

Koncept hry spočíva vo vytvorení kolekcie nazvanej Fejm. Špeciálna má byť preto, že značka a cena oblečenia nie sú bežne dostupné pre každého. Skutočná hodnota oblečenia je v jeho unikátnosti, v počte videní, ktoré má oblečenie na YouTube a v citovom vzťahu, ktorý k nemu má jeho pôvodný majiteľ, uvádza VÚB.

Banka približuje, že v hre bude pre majiteľov Fejm účtov napríklad mikina od Ega, Bengoro bunda od Rytmusa, kúsky oblečenia od raperky Aless, Sameyho, Zaya, ale aj dres Dalyba, tričko rapera Pil C či šuštiaková súprava Separa.

Mikiny alebo tričká majú podľa VÚB stále vôňu influencera, fľaky z natáčania alebo koncertov. Tieto kúsky z kolekcie môže získať ktokoľvek, kto si o ne požiada na webe projektu a spĺňa podmienky na žrebovanie – otvorený Fejm Účet pre mladých vo VÚB banke.

„Ak by som mal zjednodušene pomenovať oblasti, ktoré mladých najviac zaujímajú, tak je to hudba a štýl. A práve na tieto oblasti sme sa zamerali. Využili sme na to viacerých hudobníkov a influencerov, avšak v odlišnej komunikačnej a kreatívnej mechanike ako doposiaľ,“ hovorí Peter Stopiak, vedúci oddelenia marketingovej komunikácie a online.

Ako banka uvádza, dôležité bolo získať na spolupráce raperov, pri ktorých mladí ľudia dokážu ihneď reagovať a menovať aspoň jeden kus oblečenia, ktorý považujú za ikonický. Bez toho, aby museli dlho prehľadávať videoklipy hudobníkov.

„Celá táto ‚hra‘ funguje veľmi jednoducho. Vždy existovala skupina ľudí, ktorá vlastnila ‚niečo‘, po čom druhí túžia. V súčasnosti je však na to ‚niečo‘ pridané ďalšie kritérium – nech je to autentické. My sme tieto autentické kúsky dali dokopy,“ dodáva P. Stopiak.