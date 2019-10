Vianočná kampaň Orangeu je o darovaní

25.10.2019, 12:20 | vld | © 2019 News and Media Holding

Kampaň, ktorú pripravila spoločnosť v spolupráci s reklamnou agentúrou Wiktor Leo Burnett začala 25. októbra. Štyridsaťpäť sekundový spot režíroval Maxmilian Turek v produkcii agentúry Leopard Production.

Hlavným posolstvom kampane je odkomunikovať všetkým ľuďom rozhodnutie Orangeu, že aj obyčajné dáta dokážu neobyčajné veci. Svojich zákazníkov vyzýva, aby darovali svoje nespotrebované dáta a pomohli tak vybraným rodinám. S projektom Darujte dáta sa nespotrebované dáta zákazníkov premenia na balík služieb Love. Vďaka tomu 100 vybraných rodín môže zažiť neobyčajné Vianoce a zákazníci dobrý pocit.

„Všetko, čo robíme, robíme pre našich zákazníkov, aby sme im dokázali uľahčovať ich životné situácie. Zároveň som presvedčený, že by to malo mať pozitívny dopad aj na našu spoločnosť. Digitálna inklúzia je pre jej napredovanie mimoriadne dôležitá, nakoľko technológie a internetové pripojenie sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Dôležitá je o to viac, ak ide o deti, ktoré vďaka vzdelaniu a prístupu k informáciám môžu získať lepšie vyhliadky do budúcnosti,“ tvrdí generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Federico Colom a dodáva: „Som nesmierne hrdý, že do tohto projektu sa ako prví zapojili aj zamestnanci Orangeu, ktorí darovali vyše 7200 GB nespotrebovaných dát, vďaka čomu sme balíkom Love dokázali obdarovať už prvú rodinu.“