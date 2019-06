Veľká štúdia o reklame, značkách a spotrebiteľoch. Pozrite si dáta, ktoré priniesla

28.06.2019, 15:24 | reb | pol | © 2019 News and Media Holding

Spoločnosť Kantar pripravila novú štúdiu s názvom Dimension. V nej sa venuje trom hlavným témam. Prvou je vnímanie reklamy, ďalej sa zaoberá tým, čo sa vyžaduje od značiek v rámci autentickej komunikácie a napokon sa venuje aj budúcnosti predplatných modelov médií.

Spoločnosť v prieskume oslovila 5-tisíc respondentov v piatich najväčších svetových reklamných trhoch – v Brazílii, Číne, vo Francúzsku, Veľkej Británii a v Spojených štátoch, pričom v každom z nich sa v prieskume zúčastnila tisícka opýtaných.

Zapojilo sa tiež 58 lídrov veľkých značiek a agentúr, medzi inými napríklad Facebook, YouTube, L'Oréal, Walt Disney, Havas, Publicis Media, Mediacom, Publicis a ďalšie.

Respondenti boli starší ako 18 rokov, podmienkou tiež bolo, aby používali pravidelne aspoň dve z nasledujúcich zariadení s pripojením na internet: počítač, laptop, smart televízor, smart reproduktor / hlasom ovládané zariadenie, tablet alebo smartfón.

V kine strávime reklamu najľahšie

Výsledky štúdie Dimension 2019 sú rozdelené do troch častí, sú interpretované aj v kontexte meraní z predchádzajúcich rokov, čiže možno odčítať trendy. Ukázali napríklad to, koľko ľudí má vlastne rado reklamu.

Z grafu je zrejmé, že reklamu majú najradšej v Číne, najmenej ľudí sa k možnosti „mám ju vo všeobecnosti rád/a, môže myť zábavná“ prihlásilo v Spojenom kráľovstve. Ďalej bola na výber aj možnosť „neobťažuje ma“ a napokon „vo všeobecnosti ju nemám rád“, ku ktorej bola v grafe pridelená najmenej výrazná farba.

Najviac majú radi reklamu obyvatelia ČínyZdroj: Kantar

„Aj keď je štúdia robená na trhoch ako Čína alebo Brazília, čo je pre slovenských marketérov vzdialené a nerelevantné, o to zaujímavejší je fakt, že so závermi štúdie sa dá plne súhlasiť. Snáď len ako vtipná anekdota v úvode štúdie, že viac ako polovica Číňanov má rado reklamu,“ uvádza v súvislosti so štúdiou Marek Benco, Strategy Director agentúry ZenithMedia.

Otázkou tiež bolo, kde sa konzumenti najlepšie akceptujú reklamu. Ukázalo sa, že v kine, kde s ňou nemá problém 37 percent opýtaných. Nasleduje

