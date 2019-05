Televízia spustila nákupy produktov cez obrazovku. Stačí mobil v ruke

07.05.2019, 10:12 | Vladimíra Orgoňová | © 2019 News and Media Holding

Americká mediálna spoločnosť NBCUniversal rozbieha nákupnú reklamu (shoppable ads), ktorá umožní inzerentom nasmerovať divákov televízie pomocou ich mobilných zariadení priamo na produktové stránky.

Služba s názvom ShoppableTV funguje tak, že diváci nasmerujú svoje mobilné zariadenia na QR kódy, ktoré sa objavia na obrazovke počas programov televíznej stanice NBC a reklamného vysielania. Tak budú môcť podrobnejšie získať informácie a nakúpiť si produkty priamo cez svoje mobilné zariadenia.

„Je to všetko o kombinácii sily televízie s nákupnou schopnosťou mobilných zariadení,“ uviedol v rozhovore pre americký portál Adweek.com výkonný viceprezident a riaditeľ marketingu a reklamy NBCU Josh Feldman.

Manažér mediálnej skupiny odprezentoval produkt novinárom cez maloobchodného predajcu nábytku. V demo verzii sa objavil QR kód v pravom dolnom rohu, kde sa stále ešte zobrazuje logo televízie.

Nákup so smartfónom a televíziou

QR kódy budú fungovať na zariadeniach so systémom iOS a len na niektorých zariadeniach so systémom Android. Hovorca spoločnosti NBCU uviedol, že spoločnosť pracuje na rozšírení funkcie na všetky zariadenia so systémom Android.

QR kódy sa objavia

