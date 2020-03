Súťaž Digital Pie pozná víťazov, ocenili aj digitálne agentúry roka

10.03.2020, 14:42 | Mediálne.sk

O titul Digital Pie Agency 2020 sa delia Elite Solutions a This is Locco. Získali spolu najviac bodov v troch súťažných kategóriách Performance, Idea, Execution & Digital Media Solution.

Do štvrtého ročníka súťaže pre digitálnych marketérov sa prihlásilo spolu 44 agentúr so 147 prácami.

Z prihlásených agentúr bolo pätnásť členov Asociácie digitálnych marketingových agentúr (ADMA), šesť zo združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia a 23 nezávislých digitálnych agentúr.

V kategórii Performance získali cenu Digital Pie tri práce a štyri získali titul Nominee. Najúspešnejšou agentúrou v rámci tejto kategórie sa stala Riesenia.com za prácu pre klienta Svet nápojov.

O druhé miesto sa podelili freelancer Mikuláš Prokop (SEO pre Sme.sk) a agentúry NetSuccess & Digiline (Testovacie jazdy Kia a Inres smart banner). Tretie miesto patrí trom agentúram Visibility, Volis International a Zaraguza.

Čo sa týka ocenenia nápadu v kategórii Idea, porota udelila štyri digitálne koláče a päť cien Nominee. Najúspešnejšou agentúrou v rámci kategórie Idea sa stala This is Locco (Hyundai za ženy, proti predsudkom, Predabované storky), za ňou agentúra Elite Solutions so Seesame a ZenithMedia (#Nebuď pirát), ktorým patrí druhé miesto a na tretej priečke sa umiestnila Istropolitana Ogilvy (NeveriliSME).

Cenu Digital Pie za celkovú exekúciu v kategórii Execution si zaslúžili tri práce a Nominee získali tri prihlásené kampane. Najúspešnejšou agentúrou, čo sa týka exekúcie, sa stala Zaraguza (Sloboda je v tebe), za ňou na druhej priečke boli Elite Solutions spoločne (#Nebuď pirát) a PS:Digital (#sledujemta AR filter). Tretie miesto získali agentúry MUW/Saatchi & Saatchi a Triad.

Špeciálne ocenenie Digital Media Solution od Združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia si vyslúžili dve minuloročné kampane - Influence Power Index od agentúry Wavemaker a Testovacie jazdy Kia a Inres smart banner od NetSucces a Digiline.

Digital Special Award, ocenenie za výnimočný prínos v digitálnom marketingu, si odnieslo Sme.sk. Špeciálne ocenenie Digital Rising Stars pre malé progresívne agentúry získala Kreatívna dvojica.