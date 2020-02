Slovákov vyrušila reklama H&M s bozkom gejov, riešila ju Rada pre reklamu

17.02.2020, 18:17 | pol | © 2020 News and Media Holding

Sú to väčšinou domáce reklamy, ku ktorým zaujíma stanovisko Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (AK RPR). Tentoraz však posudzovala pôvodom zahraničný spot, ktorý videli milióny divákov po celom svete. Značka H&M ho vlani pred Vianocami nasadila globálne a vysielal sa aj u nás.

V spleti kampaní, ktoré značky nasadzujú v exponovanom predsviatočnom období, bežal aj na Slovensku nový spot retailového giganta H&M.

Vianočná kampaň, ktorá štartovala v decembri, mala názov Moments in Between. Módna značka do reklamy obsadila bohatý komparz, medzi účinkujúcimi bola aj známa tvár – futbalista Raheem Sterling.

Vianoce sú o láske aj u gejov a lesieb

Spot nemal prevratný dej, myšlienka bola v zobrazení bežných situácii párov či rodín, ktoré spolu prežívajú obyčajné momenty počas sviatkov. A tie sú často najcennejšie.

Zábery na jednotlivé páry sprevádzala typická vianočná skladba Have Yourself a Merry Little Christmas od speváčky Judy Garland.

Medzi dvojicami sa objavil aj pár gejov, ktorí sa vo svojej scéne bozkávajú. V plnej verzii spotu s 90-sekundovou dĺžkou sú v podobnej situácii zachytené aj dve lesby.

Claim H&M v slovenskej verzii spotu znel „Užite si čarovné chvíle sviatkov“. Na Facebooku mal 70-tisíc pozretí.

Reklamou sa zaoberala na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí Rada pre reklamu. Tá dostala

