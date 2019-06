Samsung u nás robí tender na novú PR agentúru

06.06.2019, 09:33 | pol | © 2019 News and Media Holding

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak vyhlásila prvé kolo výberového konania na agentúru, ktorá jej bude poskytovať kompletné služby v oblasti vzťahov s verejnosťou na Slovensku. Tender je otvorený agentúram spĺňajúcim podmienky.

Samsung na Slovensku spolupracoval s Omnipublic Consulting, aktuálne hľadá PR agentúru na dlhodobú spoluprácu.

Uzávierka pre zaslanie ponúk do prvého kola je 23. júna a účasť v tendri je nutné potvrdiť predtým do 10. júna. Vybrané agentúry pozvané do druhého kola oznámia do 21. júla.

Požiadavky na obsah ponuky do prvého kola sa týkajú hlavne predstavenia agentúry a jej tímu, prezentácie prípadových štúdií a zostavenia SWOT analýzy súčasného PR spoločnosti Samsung na Slovensku. V prvom kole nebude cena hodnotiacim kritériom.

V podmienkach je, že agentúra musí minimálne dva roky pôsobiť na trhu, mať adekvátnu skúsenosť v oblasti PR technologických spoločností a musí mať ročný obrat aspoň vo výške 200-tisíc eur za predchádzajúci rok.

Samsung vyžaduje dedikovaného konzultanta v agentúre, ktorý musí mať minimálne 5-ročné skúsenosti. Kontakty v agentúre sa vyžadujú na lifestylové aj technologické médiá.

S víťaznou agentúrou chce spoločnosť uzavrieť kontrakt na rok s automatickým obnovovaním na rovnaké obdobie.