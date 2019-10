Samsung má vesmírnu kampaň. Láka na selfie s pozadím našej planéty

17.10.2019, 12:11 | reb | © 2019 News and Media Holding

Spoločnosti Samsung vypúšťa svoj smartfón na hranicu zemskej atmosféry a vyzýva ľudí, aby si urobili selfie s netradičným pozadím: planétou Zem. Samsung #SpaceSelfie je prvá kampaň na podporu značky spustená v Európe pod vedením nového európskeho marketingového riaditeľa. Hlavnou tvárou je britská herečka a modelka Cara Delevingnová.

„Na obrazovkách prístrojov spoločnosti Samsung sa odohrávajú úžasné veci a #SpaceSelfie je ideálna kampaň, ktorá to môže znovu potvrdiť. Dávame ľuďom šancu dostať svoju tvár do vesmíru,“ približuje Benjamina Brauna, marketingový riaditeľ spoločnosti Samsung Europe.

Pretlakový balón pre výstup do vysokých výšok s veľkosťou polovice basketbalového ihriska so špeciálne navrhnutým „prístrojovým vybavením“ vynesie do stratosféry do výšky 19 800 metrov smartfón Samsung Galaxy S10 5G, ktorý bude prijímať selfie odosielané zo Zeme a bude ich zobrazovať na pozadí živých záberov našej planéty. Výsledkom bude zákazková a limitovaná edícia SpaceSelfie.

Po odfotení vlastnej vesmírnej snímky budú influenceri tento týždeň zverejňovať upútavky a budú fanúšikov z celej Európy vyzývať, aby navštívili špeciálne pripravené stránky Riadiaceho strediska, zaregistrovali sa a pokúsili sa získať svoju vlastnú vesmírnu selfie.

„Chceli sme spotrebiteľov vziať na cestu za hranice bežného a umožniť im stať sa súčasťou našej neutíchajúcej snahy o inovácie skutočne zábavným a odľahčeným spôsobom. Ponúkli sme svetu rad produktov, ktoré ako prvé prišli s technologickými inováciami, a #SpaceSelfie vnáša tohto priekopníckeho ducha aj do nášho marketingu,“ uzatvára B. Braun.

Okrem produkčných partnerov Unit9 a FlightLine Films spolupracuje tím Samsungu na príprave stratégie, kreatívnom vývoji a realizácii so spoločnosťou BBH. Na získavanie médií a influencerov sa podieľa FleishmanHillard Fishburn, talentové rokovania so spoločnosťou Starcom vedie Publicis Sport & Entertainment, a podporuje tak kampaň prostredníctvom platenej reklamy.

„Chceli sme sa vydať trochu proti prúdu a prísť s niečím, čo by ukázalo, aké impozantné sú smartfóny Samsung a ako používateľom umožňujú tvoriť úchvatné momentky z ich života – a to všetko z vesmíru. Možno sa nám tak podarí zažiariť na internete a podporiť predaje pred Vianocami,“ uviedol Will Lion, Managing Partner a hlavný stratég spoločnosti BBH London.