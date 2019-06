Sajfa, Drobná a desiatky ďalších. Eshop About You odštartoval masívnou kampaňou

06.06.2019, 13:54 | reb | © 2019 News and Media Holding

Po masívnej teasingovej časti kampane odštartoval na Slovensku internetový obchod s oblečením About You. Jeho hlavnou tvárou sa u nás stala speváčka Emma Drobná, ktorá vystupuje aj v spotoch značky, do kampane sa okrem nej zapojilo viacero známych osobností.

Európsky e-shop spustil svoj web na slovenskom trhu po Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Holandsku, Belgicku, Poľsku a Českej republike.

Samotnému spusteniu online obchodu predchádzal v pondelok launch event v Bratislave, označovaný ako „big bang“ dvojfázovej kampane. Cieľom jej teasingovej fázy bolo vytvoriť záujem a zvedavosť prostredníctvom outdoorovej reklamy, televízie, rádia a sociálnych sietí.

Do kampane sa zapojili desiatky známych osobností z rôznych oblastí, ktorí promovali obchod ešte pred jeho štartom.

Na Instagrame zdieľali fotografie v tričkách About You a sloganmi ako „Slovakia will by About You“, „The club goes crazy Abou You“ alebo „I love everything About You“. Spoločnosť tak komunikuje svoje posolstvo, ktoré nesie aj v samotnom názve – „je to o tebe“.

Youtuberi, moderátori, herci

Môže ísť o vôbec najmasovejšiu kampaň tohto roku na Slovensku, spoločnosť jej rozpočet

